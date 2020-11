Wanda Nara ha pubblicato un post su Instagram clamoroso: senza veli e vicina ad un cavallo ha scatenato le fantasie del web. I dettagli

Lady Icardi irresistibile e clamorosa su Instagram, con l’ennesimo scatto che ha scatenato i follower e che ha fatto il giro del web. Non è per niente la prima volta che la bellezza argentina riesce ad ottenere dei successi simili soprattutto su Instagram. Personaggio pubblico seguitissimo anche grazie alla relazione con l’attaccante ex Inter, oggi conta milioni di follower che la seguono con grande passione. Soprattutto per le sue doti fisiche, ma anche perché per una serie di motivi riesce sempre a trovarsi al centro dell’attenzione ma anche delle polemiche. Tante sono state quelle per lei durante questa emergenza Coronavirus, con gli spostamenti continui soprattutto nella prima fase che hanno scatenato l’ira dell’ex Maxi Lopez che accusava l’ex moglie di esporre a troppi rischi i figli e in generale la famiglia. Altre critiche sono arrivate per la pubblicazione di alcuni scatti bollenti che l’ex opinionista del Grande Fratello Vip si è fatta scattare dai figli. Insomma, non solo curve bollenti e provocazioni senza limiti, spesso sono anche i suoi comportamenti a generare delle polemiche forti nei suoi confronti. L’ultimo post che ha pubblicato su Instagram ha infiammato il web, con i follower che non hanno resistito nel commentare lo scatto bollente che ha ricevuto anche una pioggia di like.

Wanda Nara nei giorni scorsi non ha pronunciato nemmeno una parola sulla scomparsa di Diego Armando Maradona, il fuoriclasse argentino che è stato celebrato in tutto il mondo. Soprattutto nell’Argentina, il paese della famiglia Icardi. Neppure l’attaccante del Psg ha voluto ricordare la scomparsa del Pibe de Oro. Gli screzi del passato e le accuse che si sono rivolte hanno evidentemente lasciato il segno. Bocche cucite da tutti, nemmeno davanti alla morte ed al dolore del paese d’origine hanno fatto cambiare idea ai diretti interessati. Che hanno continuato a farsi notare sui social per altri motivi. Icardi ha toccato temi esclusivamente calcistici e relativi al suo club, la moglie invece ha sbalordito i follower con post davvero bollenti che non sono passati inosservati. Come detto l’ultimo pubblicato in ordine di tempo è stato definito davvero irresistibile dai fan. Vicino ad un cavallo è apparsa completamente nuda mostrando solo la sua schiena. Post che ha lasciato ampio spazio all’immaginazione ed anche alle ironie del web. Anche per un commento che in tanti hanno interpretato in modo malizioso. “La ragazza che è arrivata dove voleva arrivare. E da dove non è mai andata”. Il simbolo dell’Argentina nel post stride ancora con il silenzio di questi giorni, e le sue parole si prestano a varie interpretazioni che i follower in ogni caso non hanno letto. Voi cosa ne pensate di questo post?