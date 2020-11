Sabrina Salerno curve incontenibili e fan in delirio per lei: “Sei pazzesca”

Sabrina Salerno ha postato una foto su IG che ha scatenato i suoi fan, che si sono scatenati in commenti che hanno esaltato la sua bellezza

La cantante ha fatto impazzire i suoi follower di Instagram con l’ennesimo scatto che ha messo in risalto la sua assoluta sensualità. Idolo dei giovani negli anni 90′, ancora oggi la bellezza ligure riesce a far perdere la testa anche alle nuove generazioni. Che non avranno vissuto gli inizi della sua carriera, ma che invece si possono godere la 52enne in tutto il suo splendore. Infatti sembra proprio che per la voce di “Boys” il tempo si sia fermato considerando il suo fisico perfetto e delle curve sensazionali che non hanno nulla da invidiare a donne o ragazze più giovani di lei che non riuscirebbero a reggere il confronto. Insomma, Sabrina Salerno rimane una delle donne più affascinanti sul panorama nazionale. Adesso la cantante è seguita anche sui social, con la presenza su Instagram che rimane costante e forte.

Da mesi Sabrina Salerno appare in una condizione fisica invidiabile. Il suo allenamento costante le consente di sfoggiare dei bikini o delle foto in intimo che fanno perdere la testa a tutti gli ammiratori. Che come detto soprattutto su Instagram sono davvero tanti. Per tutta l’estate la bellezza ligure ha lasciato a bocca aperta i follower a suon di bikini mozzafiato che hanno scatenato vere e proprie piogge di like e commenti sotto i suoi post che ha di volta in volta pubblicato. Lo stesso effetto lo ha raggiunto anche con l’ultimo post che ha pubblicato, dove ha ironicamente chiesto ai fan quanto mancasse esattamente alla fine di questo anno tragico. Che sta portando solo brutte notizie oltre alla presenza ormai insopportabile del Coronavirus nelle nostre vite. La foto che ha pubblicato la riproponiamo sotto, lasciando anche questa volta a voi tutti i commenti.