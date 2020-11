Davide Faraone: chi non vuole che il vaccino sia obbligatorio è un egoista

Il capogruppo di Italia Viva al Senato, Davide Faraone, non molla la presa sul vaccino anti Covid che, per lui e il suo partito, deve essere obbligatorio. E attacca con veemenza chi la pensa diversamente.

“Sarà un caso, eh, “mancherebbe”, come diceva Franca Valeri/Cesira ne Il segno di Venere, ma più sono di sinistra e più tradiscono della democrazia un concetto vintage, da Piccolo Padre” . Così inizia un articolo comparso qualche giorno fa sul sito del giornalista Nicola Porro. Il pezzo spiega come diversi esponenti politici noncé personaggi dello spettacolo dichiaratamente di Sinistra o Centrosinista e ancor più dichiaratamente democratici, si stiano rivelando tutt’altro che democratici e rispettosi del pensiero altrui. Al centro del dibattito il vaccino anti Covid. A scatenare “l’inferno” sono state le parole del microbiologo dell’Università di Padova, il professor Andrea Crisanti, che ha osato mettere in dubbio la sicurezza delle prime dosi vaccinali che arriveranno in Italia a gennaio. L’esperto ha spiegato che per produrre vaccini sia efficaci sia sicuri sono necessari 5-8 anni. Com’e possibile, dunque, che il vaccino anti Covid sia pronto in un solo anno? Lo scienziato ha concluso che a gennaio lui non si vaccinerà. Opinione condivisa da grand parte degli italiani: uno su sei a dichiarato che non si farà fare il vaccino, non subito almeno.

A questo punto hanno iniziato a levarsi voci che chiedono che il Governo renda obbligatorio il vaccino. I più convinti sono gli esponenti di Italia Viva. Dopo Matteo Renzi che ha chiesto anche l’intervento dell’esercito per imporre il farmaco, è intervenuto il capogruppo al Senato dei renziani, Davide Faraone che ha proposto un patentino che certifichi se una persona si è vaccinata o no. Proposta a cui ha subito aderito l’attore Alessandro Gassman. Patentino che, di fatto, precluderebbe ai non vaccinati l’accesso a ristoranti, cinema teatri, mezzi di trasporto. Insomma si creerebbe un esercito di “esclusi”. Ma chi ha davvero superato tutti è stato il deputato del Partito Democratico Andrea Romano che senza mezzi termini ha dichiarato “Adesso non si scherza più, quelli che lavorano contro i vaccini, quelli lì dovranno essere zittiti, non bisognerà dargli nemmeno diritto di parola, da nessuna parte, lo dico a tutti, giornalisti, politici, tecnici”.

E contro Nicola Porro – che ha avuto lui stesso il Covid e sui social ha proprio scritto “sì al vaccino, no ai suoi ducetti” – e altri che non remano contro il vaccino ma, semplicemente, rifiutano che s’instauri una sorta di “dittatura farmacologica” è intervenuto nuovamente il senatore Davide Faraone che su Facebook ha sentenziato: “Chi oggi nega l’importanza del vaccino per tutti, non sta difendendo la vostra libertà ma sta affermando il proprio egoismo… La via maestra corre su tre binari: informazione, gratuità, obbligatorietà”. Faraone motiva questa sua insistenza sull’obbligo della somministrazione del farmaco per tutelare i più fragili, gli immunodepressi, coloro che per ragioni di salute non possono essere vaccinati. Dunque secondo il senatore chi, pur non negando l’importanza del vaccino, rifiuta l’imposizione, è un irresponsabile che “guarda ai sondaggi piuttosto che al bene di tutti”. A chiusura del suo post contro Porro e chi rifiuta l’obbligatorietà del vaccino, Faraone ha menzionato don Luigi Sturzo in quanto il 26 novembre ricorreva la sua nascita. Peccato che per don Sturzo la società mai e poi mai doveva rappresentare un limite alla libertà dell’individuo.