Wanda Nara e Mauro Icardi hanno ignorato la morte di Maradona pur essendo entrambi argentini: dietro questo silenzio c’è un motivo preciso

L’attaccante del Psg e la moglie hanno completamente ignorato la morte di Diego Armando Maradona. Il loro silenzio è apparso davvero assordante, in quanto si tratta di due argentini, forse gli unici, a non aver celebrato la scomparsa del campione. Ma come mai questo silenzio dei due? Le regioni vanno indietro negli anni, e portano alla luce un rapporto non idilliaco tra il calciatore e la moglie di Icardi. Il motivo dello screzio risale proprio nella loro relazione, mai accettata dal Pibe de Oro. In queste ore in tutto il mondo tantissime sono state le parole di stima ed affetto nei confronti del campione che ha fatto versare lacrime non solo ai suoi tifosi in argentina ma anche ai napoletani. La città partenopea infatti non ha mai dimenticato il campione che da solo è riuscito a riscattare un popolo grazie alle vittorie nel calcio.

Wanda Nara ed Icardi sono rimasti ‘sordi’ a questo richiamo, nonostante si sia forse all’argentino più famoso di tutti i tempi. Nemmeno di fronte alla morte di un campione i due hanno voluto fare un passo indietro, tanto che nemmeno una parola è stata pronunciata sull’argomento. Il motivo come detto risiede nel difficile rapporto tra Maradona e la famiglia Icardi. Il calciatore infatti ha ‘soffiato’ la moglie di un ex campione di squadra. L’argentino Maxi Lopez infatti era sposato con la bellezza argentina, che poi è passata con l’attuale attaccante del Psg. Un ‘tradimento’ mai digerito dall’argentino, che ha avuto spesso dichiarazioni pesanti contro Icardi. “Ai miei tempi non si guardava nemmeno la moglie di un compagno di squadra. Se fosse accaduta una cosa del genere avremmo passato ore a prendere a pugni il responsabile”. Tante le accuse tra la coppia ed il campione argentino. Il loro silenzio è così spiegato. E voi, cosa ne pensate di questo loro atteggiamento?