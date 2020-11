Meteo oggi venerdì 27 novembre: in arrivo nuove perturbazioni su alcune regioni, il maltempo colpisce il Nord dopo giorni di stabilità

Situazione meteo che fa registrare un ritorno dell’instabilità sulla penisola, con la depressione che riguarda anche il Nord, che negli ultimi giorni invece aveva goduto di una certa alta pressione, con sole che ha regalato giornate belle in assenza di criticità. Nello specifico nelle aree del Nord il sole rimarrà presente sui rilievi alpini, mentre qualche addensamento che creerà rovesci e piogge riguarderà la Lombardia il Piemonte e la Liguria. In queste regioni nelle ore mattutine presenti anche le solite nebbie, che riguarderanno anche la Val Padana. Ma come sempre andranno in dissolvenza nel corso della mattinata. Bel tempo nel resto delle regioni, venti moderati e mari poco mossi a chiudere il quadro. Le temperature nei valori massimi varieranno dai 5° di Milano ed i 14° di Genova.

Al Centro la situazione meteo sarà all’insegna dell’instabilità, con addensamenti e piogge che si verificheranno nel corso della giornata, soprattutto sulle aree costiere. Nessuna particolare criticità da segnalare, con i rovesci che potranno interessale anche la dorsale appenninica. Nuvole e cielo grigio anche nel Lazio ed in Toscana. In Sardegna regnerà il maltempo, con possibili piogge e cielo chiuso per tutta la giornata. Resisteranno sull’isola i venti moderati, con i mari che rimarranno poco mossi. Le temperature nei valori massimi oscilleranno dai 12° di Campobasso ed i 19° di Cagliari.