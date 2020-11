Meteo domani sabato 28 novembre: arriva il ciclone Mediterraneo, maltempo in vista

Meteo domani sabato 28 novembre: arriva sulla penisola il ciclone Mediterraneo che riporta su parte delle regioni temporali e brutto tempo

La situazione meteo per la giornata di domani non promette nulla di buono su gran parte del territorio. Il weekend non sarà dei migliori in molte regioni da Nord a Sud a causa dell’arrivo del ciclone Mediterraneo che ci porterà piogge e maltempo a partire dalle prime ore del mattino. Nelle regioni del Nord sorrideranno Trentino Friuli Veneto Valle d’Aosta e parte della Lombardia, con possibili addensamenti di poco conto che non dovrebbero portare a particolari criticità. Non andrà bene invece alle altre, con temporali e piogge che si potrebbero abbattere dalla notte e per gran parte della giornata su Piemonte Liguria ed Emilia Romagna. La costante che rimarrà nelle regioni settentrionali anche con l’arrivo del ciclone sarà quella delle nebbie, che rimarranno tra Lombardia e Val Padana. Le temperature in leggero ribasso oscilleranno dai 7° di Torino ed i 12 di Genova.

Sull’Italia centrale la situazione meteo resterà di instabilità. Con cieli grigi e nuvolosi su tutto il territorio. La situazione resterà sotto controllo nella mattinata, ma con il passar delle ore il maltempo si estenderà non solo sul Lazio e la Toscana, ma su tutto il resto delle regioni con particolari criticità per la Sardegna. Infatti il ciclone Mediterraneo mostrerà i suoi segnali più forti proprio sull’isola, con i venti moderati e forti ed i mari agitati a completare il sabato nero. Le temperature rimarranno grossomodo nella media stagionale, con i valori massimi che potranno variare dagli 11° di Campobasso ed i 18 di Cagliari.

Al Sud lo scenario cambierà rapidamente. Infatti dopo una mattinata abbastanza tranquilla, con il passare delle ore si arriverà ad un peggioramento della situazione che porterà piogge e temporali non solo sulle aree interne ma anche lungo le coste. La situazione peggiore toccherà ancora una volta alla Sicilia, con i temporali che si faranno sentire dalle prime ore del pomeriggio e fino a sera. Piogge anche a carattere temporalesco anche in Campania Calabria Basilicata e Puglia. Temperature in leggera diminuzione soprattutto nelle ore serali, con le punte che oscilleranno dagli 11° di Potenza ed i 19° di Palermo.