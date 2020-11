Anche Marina La Rosa si unisce alle voci di donne che hanno rivelato le violenze subite: ecco cosa ha raccontato sul fidanzato violento con il quale ha avuto una storia quando aveva 16 anni.

Marina La Rosa si è aperta con i suoi followers su Instagram ed ha raccontato la propria personale esperienza con la violenza di genere, subita in prima persona a causa di un fidanzato molto violento.

In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, la cui ricorrenza è il 25 novembre, tante sono state le donne che hanno raccontato le proprie esperienze di maltrattamento da parte degli uomini, che purtroppo è ben più diffuso di quanto possa sembrare ad un primo sguardo superficiale.

Molti anche i volti celebri che hanno partecipato all’iniziativa, ed alcuni di questi interventi hanno fatto molto parlare come, ad esempio, il racconto di Loredana Bertè che ha parlato a Verissimo delle violenze subite in giovane età da un ragazzo che stava frequentando, ma anche delle continue percosse fisiche da parte del padre.

È sui social, invece, che si sfoga Marina La Rosa, che ha preso coraggio e ha raccontato per la prima volta il suo rapporto malato con un ragazzo, quando era ancora un’adolescente. Ecco che cosa ha raccontato nel lungo post Instagram la ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

“Anche quando mi picchiava sentivo il suo amore”

Sono parole forti, quelle di La Rosa, che però descrivono bene le sensazioni che una donna immersa in una situazione complicata, come può essere quella “gabbia di violenza” creata dal proprio uomo, può provare.

“Mi innamorai perdutamente di F.“, spiega all’inizio del racconto. Ma qualcosa già a quel punto aveva cominciato ad incrinarsi, perché quelle mani forti che la abbracciavano erano anche le stesse che la picchiavano.

“Quando mi abbracciava riuscivo a sentire tutto il suo amore. Anche quando mi picchiava lo sentivo quell’amore“, ha rivelato la ex gieffina nella lunga didascalia al suo post Instagram.

La gelosia immotivata e le bugie alla madre

Ha poi continuato con il suo sconvolgente racconto rivelando come la gelosia smisurata dell’uomo fosse percepita dall’allora 16enne Marina come direttamente proporzionale all’amore che lui provava per lei. Ma le violenze fisiche già c’erano, e lasciavano inevitabilmente dei segni visibili. Aveva persino iniziato a mentire alla madre la quale vedendola tornare a casa con il volto insanguinato o tumefatto le chiedeva spiegazioni: “Tra cadute e graffi del gatto riuscivo sempre a non dirle la verità“, spiega la showgirl, svelando come fino a quel momento non fosse riuscita a dire la verità nemmeno a sua madre, di non riuscire a spiegarle di come fosse vittima di un uomo che dichiarava di amarla ma che in verità le faceva solo del male.

Il tentato omicidio: “Ha provato ad investirmi”

L’apice, o meglio il fondo, il punto più basso che un uomo possa mai toccare, è stato raggiunto con il tentato omicidio della giovane Marina. “Mi fece scendere dalla sua meravigliosa moto lasciandomi a piedi e, mentre camminavo per raggiungere casa, ha cercato di investirmi“, ha scritto nel post che ha lasciato tutti senza parole.

“L’amore è amore. E se è tale non fa male”

Fortunatamente, grazie alla forza di La Rosa, che allora era solo una giovane donna, la sua brutta avventura si è conclusa in modo positivo: “Ad un certo punto ho capito che di ‘normale’, in quella storia, c’era ben poco. L’amore è amore. E se è tale non fa male“, ha concluso.

Parole molto importanti le sue che, grazie alla condivisione social, possono raggiungere tante persone (l’account della showgirl conta più di 81 mila followers!) e magari, attraverso il racconto, aiutare anche donne che si possono trovare in difficoltà.

