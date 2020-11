Meteo oggi giovedì 26 novembre: continua l’alta pressione sulla penisola con conseguenze positive su gran parte delle regioni. I dettagli

Situazione meteo all’insegna del bel tempo anche nella giornata di oggi, con l’alta pressione che si farà sentire soprattutto nelle prime ore del mattino. Dal pomeriggio infatti in alcune regioni potranno comparire degli addensamenti con nuvole sparse ma senza particolari criticità da segnalare. Nelle aree interne possibili rovesci a carattere sparso ma in rapido dissolvimento nel corso della giornata. Al Nord sole e bel tempo sin dalle ore del mattino, ad eccezione di alcune regioni dove la nebbia sarà ancora protagonista. Ci riferiamo ancora una volta alla Lombardia ed al Piemonte ed in generale all’area della Val Padana. Venti deboli e mari poco mossi il Liguria. Temperature che nei valori massimi toccheranno i 7° a Torino e i 12° a Genova.

Nell’Italia Centrale la situazione rimarrà stabile rispetto alle ultime 24 ore. Giornata asciutta su gran parte del territorio, con nebbie mattutine possibili in Toscana ed aree appenniniche. Sui rilievi possibili anche ghiacciate dovute all’abbassamento delle temperature nel corso della notte. Ma in generale sole e scenari poco nuvolosi per tutta la giornata. Mari poco mossi e venti moderati anche in Sardegna. Qui possibili addensamenti con rovesci di debole consistenza nelle aree interne a partire dal pomeriggio e fino a sera. Le temperature nei valori massimi varieranno dagli 11° di Campobasso ed i 18° di Cagliari.

Lo scenario meteo risulterà migliore anche nelle regioni del Sud, con una giornata soleggiata che porterà benefici anche in termini di temperature sin dalle ore del mattino. Il debole vento spazzerà via anche i residui addensamenti che hanno fatto capolinea nelle aree interne nelle scorse ore, con cieli sereni che dureranno fino a sera. Le eccezioni riguarderanno ancora una volta la Sicilia nella sua parte Nord, con possibili piogge ed addensamenti. In ogni caso anche nell’area meridionale della penisola nessuna criticità da segnalare. I venti rimarranno anche oggi deboli, mentre i mari saranno calmi o poco mossi. Con nessun problema per quel che riguarda i collegamenti con le isole minori. Le temperature nei valori massimi toccheranno i 10° a Potenza ed i 20° a Palermo.