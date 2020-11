Il video conturbante di Jennifer Lopez totalmente nuda ha fatto il giro del mondo. La cantante a 51 anni mostra un fisico perfetto e un sex appeal ineguagliabile per presentare il nuovo singolo e festeggiare il suo ritorno nel mondo della musica dopo sei anni di pausa.

Il tempo per Jennifer Lopez non sembra essere passato e il video pubblicato sui social per presentare il suo nuovissimo singolo ne è una dimostrazione. Nell’inedito video girato dalla coppia di fotografi di moda Mert Alas e Marcus Piggott, la cantante si muove con mosse lente e sensuali, non adatte ai cuori più deboli, esprimendo tutta la sua femminilità e soprattutto mostrando ogni angolo del suo corpo totalmente nudo. Una fisicità che sorprende per la sua armonia e perfezione, considerato soprattutto che Jennifer On The Bloc, ha compiuto 51 anni lo scorso 29 luglio.

LEGGI ANCHE > ANDREA DELOGU MOSTRA AI FAN UNA FOTO DEL PASSATO: “BELLISSIMA COME OGGI”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Nel conturbante video Jennifer ha deciso di mostrarsi come mamma l’ha fatta ma i più attenti hanno notato un piccolo particolare: all’anulare della mano sinistra la pop star indossa l’anello di fidanzamento con diamante da 15 carati regalato dal fidanzato Alex Rodriguez. Insomma Jennifer Lopez non ha paura di mostrarsi al grande pubblico in ogni suo aspetto e l’occasione è molto importante per la carriera della bella 51enne. Dopo una lunga pausa durata più di 6 anni infatti JLO torna in grande stile nel mondo della musica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Jennifer ha presentato a settembre due canzoni “Pa’ Ti” e “Lonely“, diventate subito hit internazionali e soprattutto colonna sonora del nuovo film che vede JLo protagonista “Marry Me”, in uscita negli Stati Uniti il prossimo 14 febbraio. Un ritorno anche da attrice dopo il grande successo di “Le ragazze di Wall Street“, girl movie molto acclamato dalla critica tratto da una storia vera, che le ha fatto guadagnare una prestigiosa candidatura come Miglior attrice non protagonista ai Golden Globe. Con tutti questi bellissimi progetti Jennifer è tornata nel mondo dello showbiz a pieno regime confermandosi regina della musica e sex symbol internazionale.

LEGGI ANCHE > AMADEUS: INCIDENTE DURANTE IL PROGRAMMA CON L’OSPITE: “SI ERA INCASTRATO”