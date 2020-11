Elena Morali, il risveglio è da capogiro e dell’intimo nessuna traccia: “Spettacolo”

Elena Morali ha stupito i follower di Instagram con una foto che ha messo in evidenza le sue curve. Il suo risveglio è davvero bollente

La showgirl ha fatto impazzire i follower di Instagram con un post davvero bollente che ha pubblicato su Instagram. La compagna di Luigi Favoloso non è nuova a certi successi sul web. Con il fisico che si ritrova ed una bellezza straripante è davvero facile per lei ricevere i consensi del pubblico, che impazzisce per le sue curve che spesso ripropone in primo piano. La relazione che sta portando avanti con l’ex di Nina Moric ha scatenato spesso delle polemiche, con alcuni follower ma anche personaggi pubblici che hanno avuto delle perplessità su una storia che per tanti era solo il frutto di una ricerca di pubblicità per i diretti interessati. Ma sia la showgirl che Luigi Favoloso hanno voluto ribadire che l’amore tra di loro è autentico e forte. Respingendo al mittente tutte le accuse che nel tempo sono state ingiustamente rivolte a tutti e due.

Elena Morali e Luigi Favoloso sembrano davvero felici ed innamorati. Tanti gli scatti che hanno evidenziato la loro passione e la volontà di far notare al pubblico la stabilità che li sta travolgendo. Intanto la showgirl si diverte da tempo con i follower di Instagram, con la seduzione che rimane una delle sue armi preferite e da mostrare. Nell’ultimo post è stata definita dai fan irresistibile, con un immagine di una colazione a letto che ha fatto perdere la testa ai suoi ammiratori. Sorseggiando una tazza di caffè e vestita solo con uno slip, ha tentato di coprire le sue curve con le lenzuola bianche del letto. Un immagine che ha immediatamente fatto il giro del web e che ha scatenato le fantasie dei follower che si sono scatenati sotto il post con una pioggia di like e di commenti. Post che abbiamo pubblicato sotto e che ha avuto un successo clamoroso su Instagram. A voi i commenti.