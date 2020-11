Carmen di Pietro, post scandalo sulla morte di Maradona: lei cancella tutto

Ha fatto scalpore il post di Carmen di Pietro sulla morte di Maradona. Dopo le lamentele lei ha rimosso il post, ecco quale era la foto incriminata.

Mercoledì 25 novembre 2020 ci ha lasciati Diego Armando Maradona e tra le tantissime dediche social una in particolare, quella di Carmen di Pietro, ha fatto molto parlare di sé. Il suo post scritto in omaggio al grande calciatore ha scatenato infatti tante polemiche, al punto da costringere l’autrice a rimuoverlo dal feed. Ecco che cosa è successo.

La morte del calciatore è avvenuta nel pomeriggio a seguito di un arresto cardiocircolatorio, e subito il mondo dei media e dei social si è scatenato, facendo a gara su chi riuscisse a condividere il migliore tributo. Tra la marea di dediche e omaggi, però, ne è spuntata una in particolare ed arriva da un’insospettabile Carmen Di Pietro, showgirl che aveva già sostenuto in passato di essere stata protagonista di una storia d’amore con il famoso “pibe de or”. È la modalità con cui questa è avvenuta ad aver suscitato indignazione nel popolo del web, tanto da costringere la stessa addirittura a cancellare il post Instagram.

Quella fotografia inopportuna

Pare infatti che Carmen abbia condiviso sul suo profilo personale di Instagram una fotografia che la ritraeva insieme a Maradona. Non un vero scatto, anche se lei sostiene di avere avuto con il calciatore una storia durata più di un anno, ma un fotomontaggio, e per giunta di cattivo gusto.

È apparsa poco sensibile infatti agli utenti Instagram la sua scelta di accostare una fotografia del neo defunto ad una che ritrae la showgirl in bikini, sorridente e spensierata. L’intenzione di Carmen era del tutto innocua, come confermato dalla didascalia “Sono distrutta. Diego ti ho voluto bene veramente. Sei il mio campione“, il suo intento era infatti quello di commemorare l’ex calciatore appena scomparso. Ma l’ingenuità del suo post ha lasciato spazio ai commenti di chi, invece, dietro a questa trovata ci ha visto un motivo per far parlare di sé.

I commenti indignati del web

“Non si usa l’immagine di qualcuno per prendere like“, recitava uno dei commenti alla fotografia. O ancora: “Con tutto il rispetto, sarebbe bastata una sua foto per ricordarlo. Questa foto, associata ad una scomparsa, non si può proprio vedere“. C’è pure chi ha commentato “Ma tu vestita mai“. Eppure qualcuno l’ha anche difesa: “Sei una bella persona“, avevano scritto.

Di tutta risposta, la showgirl ha spiegato: “Questa foto fa il giro dei social da anni. È vero, non ho nessuna foto con lui. Sono stata la sua fidanzata negli anni ’90“. La donna ha però poi cancellato il post in questione dal suo profilo.

L’ipotetica love story tra Di Pietro e Maradona

Era stata lei stessa nel 2017 a svelare di avere avuto una storia con Maradona nei primi anni ’90. Anche se la conferma dal parte del calciatore non è mai arrivata, Carmen ha spiegato di avere avuto con lui una storia durata che sarebbe durata un anno e mezzo. Ovviamente nessuno, se non pochi amici intimi, ne erano a conoscenza. “Ero spensierata, libera, e lui era un idolo” ha affermato, aggiungendo di essere stata innamoratissima dell’uomo.

Che sia vero o no, questo non lo sapremo mai, ora che, purtroppo, Maradona non potrà più né smentire né confermare ciò che è stato detto dalla showgirl.

