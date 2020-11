Avanti un altro, il messaggio bollente della miss Claudia Ruggeri: “Stiamo tornando”

Avanti un altro: sta per ricominciare la trasmissione famosa di Paolo Bonolis che tanti successi ha riscosso nelle passate edizioni

Il programma di Paolo Bonolis sta per tornare, nonostante i ritardi dovuti all’emergenza Coronavirus che ha fatto posticipare l’inizio. Qualche giorno fa una delle protagoniste ha confessato di essere risultata positiva al tampone. Parliamo di Maria Mazza, che per questo motivo ha dovuto ritardare le registrazioni, Intoppi che sono da attribuire ad un periodo critico che sta portando a tanti cambiamenti in tutti i programmi televisivi. In alcuni casi sono stati i conduttori a doversi fermare per la positività scoperta. Il riferimento è a Gerry Scotti e a Carlo Conti, entrambi costretti al ricovero dopo la scoperta del contagio. Come detto la fortunata trasmissione di Paolo Bonolis sta scaldando i motori, e se ancora non si parla di una data precisa, si capisce che l’inizio è abbastanza imminente.

Avanti un altro è una programma seguito non solo per la bravura del conduttore romano, ma anche per i personaggi che riescono a renderlo piacevole ed interessante. Di sicuro una delle attrattive è la partecipazione di bellezze dello spettacolo e della televisione che contribuiscono ad accrescere l’audience del programma. Facciamo riferimento sicuramente alla Bonas Sara Croce, alla Dottoressa Maria Mazza e alla Miss Claudia Ruggeri. Insomma, tre bellezze che grazie alla loro sensualità e a delle curve bollenti riescono a tenere gli spettatori incollati allo schermo. Proprio la cognata di Paolo Bonolis è seguitissima anche sui social, con la partecipazione al programma che le da dato ulteriormente visibilità. Sta di fatto che oggi Claudia Ruggeri appare come un personaggio pubblico amatissimo e seguito dai follower di Instagram che non si perdono nessuno dei suoi post, che di fatto non lasciano indifferenti i follower. Poco fa la showgirl ha pubblicato una foto su IG mostrando tutto il suo fascino. Il messaggio è stato chiaro e diretto: “Stiamo tornando” ha scritto.