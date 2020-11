Antonella Mosetti ed il post bollente su IG: “Il segreto per sopportare la quarantena”

Antonella Mosetti ha pubblicato su Instagram una serie di Tik Tok esilaranti che hanno mostrato le sue curve bollenti. Ma ha svelato anche un segreto

La showgirl ha infiammato il web con una serie di Tik Tok pubblicati su Instagram. E’ da un po’ di tempo che la bellezza romana si diverte con le imitazioni mettendo il suo corpo e la sua sensualità in primo piano. In particolare il décolleté che non passa inosservato ha scatenato spesso i suoi ammiratori che stravedono per lei e per le sue forme. L’ex ragazza emergente di “Non è la Rai” ne ha percorsa di strada, e nella sua carriera da showgirl ha fatto innamorare tantissimi spettatori ad ogni sua apparizione televisiva. Adesso è un personaggio noto su Instagram, con migliaia di follower che stravedono per il suo aspetto fisico. Soprattutto in questo periodo infatti la bella showgirl sta riprendendo la sua bellezza naturale. Quella che per sua stessa ammissione era stata alterata da qualche ritocco estetico di troppo per quel che riguarda il suo volto. Adesso però si può ammirare la 45enne romana in tutta la sua bellezza, che la rende un personaggio amatissimo anche sui social. Tantissimi i post che ricevono un grande successo, con piogge di like e commenti che certificano l’amore dei follower nei suoi confronti.

Antonella Mosetti è un personaggio pubblico amato ma anche detestato da una parte dei follower. Come per tutti i personaggi pubblici, anche lei riesce a scatenare nelle persone che la seguono sentimenti contrastanti. C’è chi apprezza la sua bellezza e sensualità e stravede per la sua simpatia. Ma ci sono anche follower che criticano il suo atteggiamento che spesso viene definito eccessivo, nei comportamenti e nell’aspetto. Critiche che spesso la diretta interessata rispedisce al mittente senza troppi giri di parole. Ed è proprio per questo, per la sua spontaneità ed il rapporto diretto con le persone che riesce ad essere ancora oggi amata da parte del pubblico. Se poi si conta l’aspetto fisico si capisce il perché del successo della showgirl che come detto appare sempre più bella e sensuale. E soprattutto con delle curve che fanno perdere la testa ai suoi ammiratori. Negli ultimi Tik Tok che ha pubblicato su Instagram è stata ammirata dai follower per la sua bravura nelle imitazioni ma anche per una scollatura che ha fatto impazzire tutti i follower. Tantissimi gli apprezzamenti per lei, con i follower che non hanno esitato a commentare con una serie infinita di complimenti. In un video la showgirl è stata davvero esilarante. Ha confessato il suo segreto per sostenere le difficoltà della quarantena. In che modo? Fingendo una pazzia. Ma anche altri Tik Tok non sono passati inosservati. Video pubblicati sotto, a voi i commenti.