Morte Maradona, il cordoglio dello sport. Totti: “Hai scritto la storia del calcio”

Morte Maradona: in tutto il mondo, dalla diffusione della notizia della sua morte, tantissimi i messaggi di cordoglio non solo dallo sport

Dal tardo pomeriggio di oggi il mondo ha voluto omaggiare un grande campione che purtroppo è scomparso all’età di 60 anni. Diego Armando Maradona è senza esagerazione uno dei personaggi più conosciuti in assoluto, anche da chi non ama lo sport e non segue il calcio. Un icona degli anni 80-90 che ha rappresentato il genio e la sregolatezza. Da oggi, per tanti, non solo gli argentini ed i napoletani, è nato un Mito, una Leggenda che dalla sua scomparsa sarà ricordato per sempre. Per quello che ha fatto in campo, ed anche per le vicende che lo hanno riguardato nella vita privata. Tantissimi i personaggi dello sport e non che hanno voluto celebrare il campione con un saluto. Dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte “Il mondo intero piange la scomparsa di #Maradona, che con il suo talento ineguagliabile ha scritto pagine indimenticabili della storia del calcio. Addio eterno campione” al ministro degli Esteri Luigi Di Maio “Il più forte di sempre. Addio campione”.

Morte Maradona celebrata sul web: Anche Francesco Totti non ha potuto non commentare la scomparsa del campione argentino. Il messaggio dell’ex capitano della Roma, sintetico e diretto: “Hai scritto la storia del calcio. Ciao Diego ❤️”. Tanti i messaggi come detto da personaggi dello sport e non. Da Patty Pravo a Sabrina Salerno ma anche Cesare Cremonini Enrico Mentana, Diletta Leotta. E ancora, Valentino Rossi, Salvatore Esposito, Ciro Immobile, Clementino, Matteo Salvini, Antonella Clerici, Roberto Saviano, Simona Ventura, Linus, Matteo Renzi, Claudia Gerini, Antonino Cannavacciuolo, Fiorella Mannoia, Pamela Prati, Leo Messi, Fabio Volo, Laura Chiatti, Flavio Briatore, Giorgio Panariello. Oltre a tutti i calciatori della SSC Napoli e la stessa società (“Ci chiedete parole, ma adesso è solo il momento del silenzio e del pianto”). Altri commenti da parte di Cristiana dell’Anna Giulio Golia, tutti sui profili Instagram. Intanto all’esterno dello stadio San Paolo di Napoli illuminato migliaia di tifosi omaggiano il Re scomparso.