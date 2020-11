Meteo oggi mercoledì 25 novembre: rimane il bel tempo, ma anche alcune insidie

Meteo oggi mercoledì 25 novembre: anche la giornata di oggi caratterizzata dal bel tempo e dalle soleggiate. Ma attenzione alle insidie

La giornata di oggi si caratterizzerà per una stabilità diffusa ed un’alta pressione che porterà nuovi benefici su gran parte della penisola. Il sole spazzerà via i residui addensamenti anche nelle regioni che nelle scorse ore hanno avuto il cielo grigio ed il tempo incerto come protagonista indiscusso. Temperature stabili sia al Nord che al Centro Italia, con piccole discese al Sud, che rimarrà ancora parzialmente toccato dalle criticità relative a piogge ed addensamenti. In generale la giornata centrale della settimana non avrà particolari problematiche da segnalare. Ma andiamo a dare uno sguardo nello specifico a cosa ci aspetterà nelle prossime ore.

Come sempre partiamo con il nostro bollettino meteo dalle regioni del Nord. Che si caratterizzeranno ancora una volta per la stabilità diffusa. Sia nelle aree ad est che ad ovest il sole renderà tiepida la giornata, con le temperature che si manterranno stazionarie anche sui rilievi alpini. Sole anche in Liguria e Veneto, con la situazione complessiva che come detto resterà all’insegna del bel tempo. Uniche criticità, relative anche al periodo dell’anno, riguarderanno le solite nebbie presenti non solo in Val Padana ma anche in Lombardia e Piemonte nelle ore mattutine. Per il resto i venti si manterranno deboli ed i mari poco mossi. Le temperature massime varieranno dai 9° di Torino ed i 13° di Genova.

Al Centro Italia lo scenario rimarrà identico a quello presentato nella giornata di ieri. Con sole e temperature non in diminuzione. Nelle prime ore del mattino possibili banchi di nebbia dalla Toscana all’Abruzzo, ma la situazione anche qui andrà in miglioramento con l’andare avanti nelle ore. Progressivo miglioramento anche nelle aree costiere, mentre nelle zone interne le ghiacciate del mattino si dissolveranno rapidamente. Anche nelle aree centrali della penisola i mari saranno poco mossi ed i venti moderati. Piccoli addensamenti sulla Sardegna, che scompariranno nel corso della giornata senza tra l’altro creare particolari criticità. Le temperature qui varieranno, nei valori massimi, tra i 10° di Campobasso ed i 16° di Roma.

Scenario meteo che presenterà della criticità maggiori, ma non allarmanti al Sud. Le piogge ed i rovesci a carattere sparso si concentreranno però solo su due regioni. Parliamo della Calabria e della Sicilia. Qui nei giorni scorsi i livelli di allerta hanno toccato limiti importanti. Nelle ultime 24 ore, e comunque per tutto il giorno, possibili rovesci non a carattere temporalesco. Nuvole ed addensamenti presenti ai confini tra Campania e Basilicata, per il resto sole e temperature stabili nel resto delle regioni. Mari tendenzialmente calmi o poco mossi, con i collegamenti con le isole minori non a rischio. Venti moderati o deboli. Le temperature nelle aree meridionali oscilleranno nei valori massimi dai 9° di Potenza ed i 18° di Palermo.