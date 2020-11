Meteo oggi martedì 24 novembre: ritorna il bel tempo, ma ci sono anche nuove insidie

Meteo oggi martedì 24 novembre: ritorna la stabilità sull’Italia, con il sole ed il bel tempo su gran parte delle regioni. Ma non ovunque

Ritorna il bel tempo sull’Italia, con la maggior parte delle regioni che godrà di una situazione di stabilità. Con sole e poche nuvole anche nelle aree interne. Meglio al Nord ed al Centro della penisola, con il Sud che anche nella giornata di oggi avrà la ‘maglia nera’ in quanto a perturbazioni e temporali anche a carattere sparso. Soprattutto le aree interne della Calabria e della Sicilia risentiranno maggiormente di questi residui di instabilità che si potranno comunque attenuare nelle ore pomeridiane. Ma andiamo a vedere nello specifico quale sarà la situazione meteo del secondo giorno di questa settimana.

Cominciamo il report della giornata come sempre nelle regioni settentrionali. Qui la situazione meteo resterà all’insegna della stabilità, con la totalità delle regioni che potranno godere di un sole sin dal mattino e che durerà fino alle ore pomeridiane. Possibili locali addensamenti, ma si escludono criticità anche nelle aree interne e sui rilievi alpini. Dove si potranno presentare nelle prime ore del mattino ghiaccio e nebbia, fenomeni dovuti alla discesa delle temperature durante la notte. Ma come detto in generale la situazione resterà positiva, con le temperature massime che andranno dai 9° di Milano e Torino ai 14° di Trento.

Al Centro Italia e sulla Sardegna la stabilità regnerà per tutta la giornata, anche qui con soleggiate che renderanno piacevole il trascorrimento di qualche ora all’aperto, restrizioni per emergenza Coronavirus permettendo. Come per alcune regioni del Nord anche qui possibili foschie e nebbie nelle ore mattutine in Toscana e Lazio, ma anche sulla dorsale appenninica fenomeni possibili e di poco conto, e comunque in rapido dissolvimento. Non presenti particolari criticità, con i venti che resteranno moderati soprattutto in Sardegna ed i mari poco mossi o calmi. Le temperature massime varieranno dai 9° di Campobasso ed i 16° di Roma nelle ore di punta.

Nelle regioni del Sud situazione in graduale miglioramento rispetto alle scorse ore. Dove soprattutto in Campania e Calabria si sono verificate le criticità maggiori. Da oggi il tempo sarà in netto miglioramento nella quasi totalità delle regioni, ma nuvole e pioggia non abbandoneranno la Calabria e la Sicilia. Qui temporali e piogge anche a carattere sparso dureranno fino alle ore serali, con intensificazioni nelle aree interne. Non ci sono da segnalare in ogni caso particolari bollettini di criticità dalla Protezione Civile delle due regioni, ma si raccomanda comunque attenzione e prudenza negli spostamenti. Mari mossi e venti moderati completano il quadro della situazione nel meridione. Le temperature massime varieranno anche nella giornata odierna dai 9° di Potenza ai 19° di Palermo, con il capoluogo siciliano che ancora manterrà il primato della città più calda d’Italia.