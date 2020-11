Meteo domani mercoledì 25 novembre: giornata all’insegna del sole e del bel tempo. Piccole eccezioni con rovesci e piogge. Tutti i dettagli

La giornata di domani si caratterizzerà per il tempo all’insegna della stabilità in tutte le regioni, salvo piccole eccezioni. In generale l’alta pressione si farà sentire, con le soleggiate che abbracceranno la quasi totalità della penisola. Le piccole criticità rimarranno al Sud, con piogge e rovesci a carattere sparso sin dalle ore del mattino. Le temperature non subiranno particolari variazioni rispetto alla giornata di oggi, con l’ennesima giornata che si potrà trascorrere all’aperto, restrizioni inerenti all’emergenza Coronavirus permettendo. Ma vediamo nel dettaglio quello che sarà il tempo per la giornata di domani in tutte le regioni.

Al Nord il tempo rimarrà stabile, con soleggiate in tutte le regioni. Nessuna criticità in vista, con l’alta pressione che regnerà sia nelle aree occidentali che in quelle orientali. Piccole insidie ancora una volta che arriveranno dalle nebbie mattutine che si presenteranno nella mattinata sia in Lombardia Piemonte che in Liguria e Val Padana. Venti deboli o moderati in alcune ore del giorno, mari poco mossi. Le temperature resteranno stabili e nella media della stagione, con cali che si avvertiranno ovviamente nelle ore serali e notturne. Valori massimi che oscilleranno tra i 9° di Torino ed i 13° di Genova.

Anche nell’Italia Centrale la situazione rimarrà nella norma, senza particolari sbalzi rispetto ad oggi. Il tempo presenterà vaste soleggiate anche nelle regioni che oggi sono state condizionate da qualche addensamento. Sole in Toscana nonostante la presenza delle nebbie mattutine che si espanderanno anche sui rilievi alpini. Nelle restanti regioni situazione tranquilla, con la giornata che si presenterà mite ed asciutta nella maggioranza delle città. Venti deboli e mari calmi completeranno il quadro generale meteo. Le temperature massime varieranno dai 10° di Campobasso ed i 16° di Roma.

La situazione meteo meno serena si verificherà ancora una volta nelle regioni del Sud, con il maltempo che accompagnerà la Calabria e la Sicilia per alcune ore. Nelle restanti regioni situazione tranquilla, con il sole che si farà spazio dalle nuvole che nelle scorse ore hanno accompagnato alcune regioni. Temperature nei valori massimi che varieranno dai 9° di Potenza ed i 18° di Palermo.