Ieri sera al Gf Vip, Signorini ha finalmente dato la notizia, i concorrenti tra pianti e svenimenti non hanno preso bene il comunicato, alcuni vorrebbero abbandonare il programma, ecco cosa è successo nella casa più spiata d’Italia

Ieri sera nella puntata del Gf Vip, Alfonso Signorini ha lanciato una bomba all’interno della casa, finalmente hanno aperto la misteriosa busta rossa ma nessuno dei concorrenti si aspettava una notizia di questo genere, tra pianti e svenimenti alcuni gieffini sarebbero pronti ad abbandonare il gioco, la domanda che vi starete facendo è sicuramente, cosa ci sarà mai scritto di così sconvolgente all’interno della busta rossa? scopriamolo

Ebbene Alfonso ha dato ufficialmente il comunicato ai concorrenti, il Grande Fratello Vip sarà prolungato fino all’8 febbario, questo vuol dire che dovranno passare Natale, Capodanno e l’Epifania all’interno della casa senza poter trascorre le feste con i propri cari, per alcuni di loro questa è stata una notizia straziante tanto da scoppiare in lacrime e da avere mancamenti.

Signorini ha cercato di placare gli animi dicendo ai concorrenti che questa è occasione irripetibile, soprattutto per il brutto periodo che tutto il paese sta passando e ha aggiunto che loro sono gli unici veramente al sicuro, essendo isolati e sotto controllo medico periodico, ha cercato incoraggiarli dicendo che il prolungamento del programma serve soprattutto per far passare al pubblico italiano dei momenti di spensieratezza, loro possono strappare un sorriso ai telespettatori in questo periodo così problematico a causa del coronavirus, che costringe moltissime persone a rimanere a casa, proprio per questo il Gf Vip è per tutti un momento di fuga dalla realtà.

Gf Vip: Signorini legge la busta rossa, i concorrenti increduli “è uno scherzo”

Alfonso Signorini mentre dava la notizia ai concorrenti sul prolungamento del programma fino a febbraio, alcuni non credevano che fosse reale, anzi hanno subito pensato che fosse il solito scherzo del reality, ma no è tutto vero, infatti quando hanno capito che Alfonso non stava scherzando alcuni sono scoppiati in lacrime, come Elisabetta Gregoraci che ha visto il filmato del figlio che le dice “ciao mamma io sto bene, sono a Dubai con il papà“, oltre a non aver preso bene la notizia che il figlio sia lontano da lei è anche sconvolta perchè dovrà passare le feste senza di lui, un altro vippone che ha preso male la notizia è stato Francesco Oppini, il quale pensando alla famiglia e soprattutto alla sua attività al di fuori ha detto di voler abbandonare il gioco.

Altri concorrenti hanno preso serenamente la notizia, come Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, i quali hanno affermato che hanno fatto talmente tanti sforzi e provini per entrare nel Gf Vip che di certo non sarà questo comunicato a fermarli, per questo vogliono proseguire ancora più agguerriti il loro percorso all’interno della casa, Tommaso Zorzi invece, dopo aver visto il video della famiglia che gli dice di resistere, ha avuto un mancamento, infatti appena Signorini si è collegato con la casa, l’ha visto intorno ai compagni con le gambe sollevate, dopo una bustina di zucchero si è subito ripreso, anche lui ha detto di voler continuare il suo Grande Fratello, soprattutto per regalare un sorriso al pubblico, dopo queste immagini, il web è scoppiato twittando immagini divertenti dei concorrenti disperati per la notizia ricevuta.

Scopriremo tra qualche giorno quale concorrente effettivamente abbandonerà il gioco, per riunirsi con i proprio cari e passare le feste natalizie insieme alla famiglia.

