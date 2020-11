Sara Croce da svenimento: la “Bonas” in intimo rosso manda in tilt Instagram

Sara Croce ha mandato in tilt Instagram con un post che ha pubblicato poco fa: follower scatenati e senza parole di fronte alla sua bellezza

La showgirl ha infiammato il web con un post che ancora una volta ha messo in evidenza le sue qualità fisiche. Non è la prima volta che la “Bonas di Avanti un Altro” riesce a scatenare l’attenzione su di sé. Con la sua bellezza ed un fisico perfetto è riuscita a diventare un personaggio pubblico amatissimo dal pubblico televisivo e da quello dei social. Su Instagram ha riscosso un successo clamoroso sin dai mesi dell’estate, con dei bikini bollenti che hanno scatenato le fantasie dei suoi ammiratori. Che crescono sempre di più di numero soprattutto su Instagram. Da qualche settimana sono iniziate anche le riprese della nuova edizione del programma di Paolo Bonolis, con l’attesa del pubblico che cresce soprattutto per le donne del programma. Infatti insieme alla Venere di Garlasco ci sono anche Claudia Ruggeri e Maria Mazza.

Sara Croce sarà una delle protagoniste anche della nuova edizione di Avanti un altro. La Venere di Garlasco in questi mesi ha trovato anche l’amore: il fidanzato Gianmarco Fiory appare molto innamorato della compagna, ed i due sembrano affiatati con la solidità della loro relazione che sembra far promettere bene per il futuro. Intanto la Bonas non smette di provocare su Instagram con una serie di post che hanno messo in evidenza la sua estrema bellezza ma anche una sensualità che lascia spesso senza parole. Nell’ultimo post è stata infatti definita ‘esagerata’ dai follower che sono rimasti incantati di fronte alle sue curve che hanno lasciato tutti senza parole. Anche stavolta Instagram è andato in tilt, con l’ennesimo post che ha ricevuto una pioggia di like e di commenti. Così i follower hanno voluto esprimere il loro gradimento allo scatto che lasciamo come sempre commentare a voi.