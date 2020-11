Meteo oggi domenica 22 novembre: miglioramenti in vista, il maltempo si sposta

Meteo oggi domenica 22 novembre: nella quarta domenica del mese miglioramenti considerevoli in atto, ma non in tutte le regioni. I dettagli

Situazione in miglioramento sulla penisola nella quarta domenica del mese, con il bel tempo che avanza in molte regioni rispetto alla giornata di ieri. Piogge in diminuzione ma comunque presenti soprattutto al Sud, con temporali che saranno presenti anche dalla mattinata. Non mancheranno le insidie nemmeno al Nord ed al centro, con banchi di nebbia comunque in dissolvimento nel corso della mattinata. Temperature in diminuzione ovunque, ma nella norma del mese di novembre. Venti sostenuti di Bora e Grecale, mari tendenzialmente mossi. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione meteo che ci aspetterà nel corso della giornata.

Nelle regioni del Nord i miglioramenti delle scorse ore si manterranno anche nella giornata di oggi. Soleggiate e bel tempo su gran parte delle regioni. Nebbie e foschie presenti nella mattinata in Val Padana e Lombardia – Piemonte, in particolar modo nell’area del Pavese e dell’Alessandrino. Le temperature saranno in diminuzione soprattutto nella seconda giornata, e varieranno dagli 8° di Torio ed i 13° di Trento e di Bolzano.

Buone le condizioni al Centro Italia, con sole e bel tempo su tutte le regioni. Nebbie su Toscana Umbria e Lazio nella mattinata, ma in generale nessuna criticità particolare da segnalare per tutta la domenica. In costante diminuzione le temperature che rimarranno in ogni caso nelle medie stagionali. Sulla Sardegna sole e poche nuvole, ma presenti forti venti dal mattino. Mari mossi sia sull’isola che nelle restanti regioni. Temperature che si manterranno come detto stabili, e variabili da un minimo di 6° e 13° registrate in alcune città del Lazio.

Al Sud lo scenario peggiore, con piogge e temporali che si abbatteranno su alcune regioni. Situazione in lieve miglioramento in Campania e Puglia, ma non nelle restanti aree meridionali, Sicilia compresa. Le temperature si manterranno basse anche nella giornata di oggi, con qualche nevicata che rimarrà sopra gli 800 metri. Nello specifico il tempo rimarrà peggiore nelle aree interne della Calabria e della Sicilia. Venti moderati e mari mossi, con i collegamenti con le isole minori non particolarmente agevoli. Temperature che si manterranno da un minimo di 7° e 19° registrati a Palermo.