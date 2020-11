Vediamo meglio insieme la fotografia che ha pubblicato nelle ultime ore la bellissima Emma Marrone che ha lasciato tutti senza parole.

Lei è una donna, e cantante bellissima, stiamo parlando ovviamente di Emma Marrone, che in questo momento è impegnata con il programma televisivo X Factor.

Vediamo meglio insieme che cosa ha pubblicato, stupendo tutti su Instagram.

Emma Marrone: la fotografia tra le coperte rivela un dettaglio particolare

La sua carriera è iniziata un un talent, su Canale 5 condotto da Maria De Filippi, e stiamo parlando di Amici.

LEGGI ANCHE —-> VASCO ROSSI RIVELA: “IO, SOPRAVVISSUTO, ADESSO MUOIO PER IL LOCKDOWN”

In questo momento, si trova invece, dietro il bancone per cercare nuovi talenti in campo musicale, ad X Factor.

La sua musica, ovviamente continua ad essere super apprezzata da tutti i suoi fan, e quando giudica il suo suo gruppo, lascia sempre un pezzettino di lei.

Per Emma, questi sono stati mesi particolari come per molti di noi, a causa dell’emergenza sanitaria in corso per il Coronaviurs, dove sono stati annullati tutti i concerti e le esibizioni dal vivo, cosa che per un’artista è davvero importante, se non vitale.

LEGGI ANCHE —-> BALLANDO CON LE STELLE: COSTANTINO CONTRO MARIOTTO, INTERVIENE MILLY CARLUCCI

Ma torniamo alla fotografia che ha pubblicato sul suo profilo social di Instagram, che ha lasciato tutti senza parole.

Possiamo infatti vedere la bellissima Emma, mentre si trova sul suo letto candido, ed indossa una bellissima e molto sensuale sottoveste nera, con una profonda scollatura che lascia cade l’occhio di chi la guarda nel suo bellissimo décolleté.

La fotografia è davvero bella e sensuale, ed Emma chiede al suo pubblico come vuole trascorrere questa domenica.

E voi cosa ne pensate della bellissima fotografia che ha pubblicato Emma Marrone sul suo profilo, ma soprattuto cosa fareste in questa domenica?