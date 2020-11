Sara Croce spettacolare su Instagram, follower pazzi di lei: “Capolavoro della natura”

Sara Croce ha infiammato i follower di Instagram con una foto che ha messo in risalto la sua bellezza che non passa mai inosservata

La “Bonas” di Avanti un Altro ha scatenato i suoi follower di Instagram con una foto che ha messo in evidenza le sue qualità fisiche. Non è la prima volta che accade che la showgirl riesce ad attirare l’attenzione dei suoi follower grazie alle sue doti fisiche. La sua celebrità sui social in questo periodo sta raggiungendo livelli mai toccati prima. Il merito del suo successo va sicuramente ascritto alla presenza in televisione, con la partecipazione al programma seguitissimo di Paolo Bonolis. Ricordiamo che la “Venere di Garlasco” ha mosso i suoi primi passi sempre in un programma storico del celebre conduttore romano. Parliamo di “Ciao Darwin” dove la showgirl ha ricoperto il ruolo di “Madre Natura”. Bella simpatica ed attivissima sui social, adesso il successo per lei arriva anche da Instagram, dove i follower aumentano sempre di più ed hanno toccato quota 783mila. E’ evidente che adesso il passo è raggiungere il milione di follower, cifra che di questo passo toccherà a breve. In questi giorni si stanno ultimando le registrazioni della nuova edizione di “Avanti un Altro”, con la “Bonas” che resterà ancora protagonista anche per quest’anno insieme da altre bellezze che lasceranno di sicuro a bocca aperta gli spettatori.

Sara Croce è un personaggio molto amato dal pubblico televisivo, ma anche di quello del web. I suoi numeri sono da star di Instagram, restando tra le bellezze più cliccate in assoluto. In passato la sua popolarità l’ha portata ad essere corteggiata anche da personaggi importanti. Come per esempio la diretta interessata ha confermato anche in recenti interviste, su di lei si erano posati anche gli occhi di Cristiano Ronaldo, che non aveva mancato di tentare un approccio, poi rifiutato dalla showgirl. In questi giorni la “Bonas” è impegnata nelle riprese della nuova edizione di “Avanti un Altro”, programma che è molto atteso dal pubblico che non vede l’ora di rivedere le protagoniste del programma in azione. Poco fa la diretta interessata ha pubblicato una foto che ha messo in evidenza la sua estrema bellezza e sensualità, e che ha raccolto un successo clamoroso. Lo scatto fa riferimento al backstage di Avanti un Altro ed ha evidenziato il décolleté della showgirl che ha lasciato senza parole i suoi follower. Tanti i like ed i commenti che hanno esaltato la figura della Venere di Garlasco che ha scatenato l’entusiasmo del web. Tanti i follower che non si sono trattenuti e che hanno voluto esprimere il loro gradimento alla foto con una serie di commenti positivi per lei. Foto che abbiamo postato sotto e che lasciamo commentare come sempre a voi.