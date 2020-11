La bellissima Miriam Leone, o meglio la sua fanpage, ha pubblicato una foto che è davvero bellissima, ma qualcuno ha notato un dettaglio.

Lei è una bravissima e bellissima attrice siciliana, stiamo parlando di Miriam Leone, che su Instagram, come moltissimi personaggi famosi ha una fanpage, che nel suo caso si chiama MiriamLeonee.

Vediamo meglio insieme che cosa hanno pubblicato nelle ultime ore.

Miriam Leone su Ig: la foto è da perdere la testa ed il dettaglio non sfugge

In molti ammirano la bellissima Miriam Leone, per la sua innata bravura come attrice, ma ovviamente, la sua bellezza non passa assolutamente inosservata.

Il suo profilo Instagram, è abbastanza attivo, e spesso pubblica immagini che la ritraggono mentre è sul set, anche se spesso non sono sue immagini in primo piano.

Al momento, stiamo tutti aspettando, che venga comunicata la data di uscita del film Diabolik, dove Miriam interpreta la super conturbante Eva Kant, motivo per il quale aveva anche cambiato colore di capelli.

Nelle scorse settimane, sul suo profilo aveva pubblicato qualche scatto, ma nulla di più, ma da alcune immagini rubate dal set, dovrebbe essere davvero molto interessante.

Molto spesso, la fanpage di Miriam, pubblica momento che la ritraggono impegnata sul set, oppure sue immagini davvero molto belle e sensuali, anche del passato

In queste ultime ore ha pubblicato una bellissima fotografia di Miriam Leone in primo piano, dove possiamo ammirare il suo volto stupendo, ma a qualcuno non è sfuggito un dettaglio intimo.

Possiamo vedere Miriam, truccata alla perfezione, con un rossetto rosso che esalta le sue labbra carnose, ed il trucco sugli occhi, enfatizza ancora di più lo sguardo.

Si nota anche il suo décolleté e qualcuno ha notato un dettaglio del suo prosperoso décolleté.

I complimenti alla bella Miriam Leone, ovviamente non sono mancanti, anzi, ed è assolutamente giusto così, perché non si può assolutamente dire che non è una bellissima donna.

E voi cosa ne pensate di questa immagine che ha pubblicato la fanpage di Miriam Leone in queste ultime ore?