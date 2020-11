Meteo domani sabato 21 novembre: il maltempo non da tregua, e nemmeno le nevicate

Meteo domani sabato 21 novembre: la situazione rimarrà critica sia a Nord che a Sud, ma per diversi motivi, soprattutto per piogge e neve

La situazione meteo che anche nella giornata di domani andrà avanti all’insegna dell’instabilità e delle criticità sin dalle ore del mattino. In verità ci sarà un certo prolungamento degli effetti di oggi che si proietteranno a domani. Quindi, ancora una volta piogge e temporali, ma anche nebbie mattutine e prime nevicate, anche sotto i mille metri. Ma diamo uno sguardo nel dettaglio al tempo previsto per domani su tutta la penisola.

Partiamo come sempre dal Nord, che si ripresenterà anche domani con una situazione di stabilità nel corso della giornata, ma non mancheranno anche qui le criticità. Che nelle ore del mattino riguarderanno sempre le nebbie in Val Padana ed in Liguria e Piemonte. Il fenomeno andrà in dissolvenza come sempre nel corso della mattinata, con il sole ed il cielo sereno che caratterizzerà la giornata. Presenza di neve anche sotto i mille metri sui rilievi alpini. Temperature in diminuzione nonostante la giornata soleggiata con l’arrivo dell’inverno che si mostrerà soprattutto per un clima più rigido rispetto ai giorni scorsi. In ogni caso le temperature varieranno dagli 8° agli 11°.

Al Centro le perturbazioni andranno in dissolvenza rispetto alla giornata di oggi, ma non ovunque. La situazione migliorerà in Toscana e Lazio, ma nelle restanti regioni il tempo resterà variabile per tutta la giornata con tanti rovesci possibili anche a carattere temporalesco. Non particolarmente sentiti i venti, mari poco mossi. Temperature anche qui in diminuzione e comprese tra i 4° ed i 13°, con nevicate possibili lungo la dorsale appenninica anche al di sotto dei mille metri. Sardegna senza piogge, ma con venti moderati e tendenti al forte per tutta la giornata. Mari poco mossi.

Al Sud ancora una volta le criticità maggiori. Con il sole che sfiorerà parte della Campania dopo i temporali di oggi. Ma sarà presente a sprazzi anche in Calabria e Sicilia. Sulle restanti regioni copiose piogge anche a carattere temporalesco, con le temperature in diminuzione e che si manterranno da un minimo di 8° ed un massimo di 18°. Migliorano i collegamenti con le isole minori.