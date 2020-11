Nuovi commenti shock relativi alle condizioni igieniche della stanza della Contessa De Blanck: i coinquilini infatti continuano a parlare della scarsa pulizia della concorrente dichiarando che “La camera della contessa puzza di canile”. Ecco cosa è successo.

La camera della contessa De Blanck emana cattivi odori

Nuovi commenti shock sono stati fatti dai concorrenti del reality relativi alle condizioni igieniche della stanza della Contessa De Blanck. I vip infatti continuano a sostenere la scarsa pulizia della concorrente dichiarando: “La camera della contessa puzza di canile“. A far emergere nuovamente la questione sono stati Stefania Orlando e Andrea Zelletta, che durante il pasto, hanno iniziato a parlare dell’argomento. Complice l’assenza della diretta interessata, Patrizia De Blanck, gli inquilini hanno potuto scambiandosi le proprie opinioni riguardo quella che loro ritengono essere una scarsa attenzione da parte della contessa nei confronti della pulizia. Un fenomeno che inizia a essere un importante elemento di disturbo all’interno della Casa.

“Nella camera della contessa non sentite puzza stasera?“, chiede Stefania agli altri concorrenti e il primo a rispondere è Andrea Zelletta che dichiara: “Mamma mia, che canile! Brutta proprio. Puzza di fogne del bagno dove non c’è la ventilazione. Mamma mia, oh. Oggi stavo sul divano lì e mi veniva da vomitare“. Così la Orlando, ha continuato, cercando però di dare una spiegazione logica all’odore poco gradevole: “Sicuramente sarà un problema di ristagno. Forse lei si è abituata. Perché poi l’altro giorno quando sono entrata che lei era arrabbiata con Tommaso, si sentiva, però poi dopo un po’ che stai dentro ti abitui e non la senti più“. Zelletta, però ribatte continuando a fare battute ironiche sulla vicenda, fino a quando non interviene Enock a difesa della contessa De Blanck dicendo: “Non va bene che lei respiri quell’aria“. Una questione già affrontata diverse volte dagli inquilini all’interno della casa, che dopo due mesi di reclusione, adesso sembra diventare un grave problema di convivenza.

Enock: “è pericoloso anche per lei stare lì”

Enock: "è pericoloso anche per lei stare lì"

Zelletta: "si non è che è azoto è puzz e merd" Non so come facciano

I concorrenti vedono un topo nella camera della contessa

Colpo di scena nella casa del GF Vip: Pierpaolo Pretelli ha svelato che nella stanza della Contessa è stato trovato un topo. Non è la prima volta che i concorrenti parlano delle abitudini igieniche della Contessa De Blanck. Infatti già precedentemente, gli inquilini hanno affrontato questo argomento: c’è addirittura chi sostiene che la Contessa non si lavi i capelli da quando è entrata nella casa e chi continua a commentare la sua camera descrivendola come piena di sporcizia. Ma quello che ha allarmato tutti i concorrenti stavolta è stata la confessione di Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi, i due avrebbero ammesso di aver trovato un ospite non gradito in casa, nello specifico un topo nella stanza della De Blanck.