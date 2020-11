Il nuovo concorrente della casa del Gf Vip Giacomo Urtis, lancia una nuova indiscrezione a luci rosse. Rocco Siffredi vorrebbe girare un film porno con la biondissima contessina Giada De Blanc figlia di Patrizia. Incredula la reazione di mamma Patrizia che esclude categoricamente che Giada accetti la proposta hot.

Arriva in nuovo rumor lanciato dal chirurgo estetico e neo inquilino della casa del GF Vip Giacomo Urtis. Il medico si è subito dichiarato appassionatissimo di Gossip e le sue dichiarazioni non si sono fatte attendere. Come ricordato da Alfonso Signorini, Urtis ha la possibilità di spifferare ai compagni di avventura alcune indiscrezioni piccanti che arrivano da fuori della casa, senza essere sanzionato dalla produzione. L’unico problema è che alcune potrebbero non essere vere. Saranno i concorrenti ad avere l’onere di capire quali dei racconti di Giacomo Urtis saranno veri e quali inventati di sana pianta dal nuovo inquilino. Giacomo Urtis ha lanciato la bomba in casa poco fa raccontando che Rocco Siffredi avrebbe chiesto alla figlia di Patrizia de Blanc, Giada, di essere la protagonista di un filmino a luci rosse girato a fianco proprio del famoso attore porno.

Tommaso Zorzi non ha perso l’occasione per punzecchiare la contessa affermando che il famoso filmino sarà girato proprio nell’appartamento romano della De Blanc. Anche Stefania Orlando e Selvaggia Roma, non escludono che possa essere una notizia vera dichiarando che secondo loro potrebbe effettivamente essere girato presto. Patrizia non ci sta e difende la figlia, apparendo un po’ in difficoltà e con un sorriso per niente convinto si rivolge a Giacomo dicendogli che Giada non farebbe mai una cosa del genere.

LEGGI ANCHE >MICHAEL DOUGLAS E CATHERINE ZETA-JONES, 20 ANNI D’AMORE: LE DOLCI DEDICHE PER L’ANNIVERSARIO

La contessa ha più volte descritto la figlia 40enne come un’anima romantica alla ricerca del principe azzurro, e non sarebbe quindi il tipo giusto per un fimino a luci rosse. La contessina De Blanc inoltre è riservatissima, è uscita da diversi anni dal mondo della televisione e ha più volte confermato il fatto di voler continuare la sua vita lontana dai riflettori, figuriamoci quelli hot di Rocco Siffredi. Pare anche che Alfonso Signorini abbia dovuto insistere parecchio per portare Giada in onda per fare una sorpresa alla mamma. Non ci resta che attendere la versione del porno divo e della diretta interessata.

LEGGI ANCHE > ROSA PERROTTA, CONTRO I FOLLOWERS “NON SONO ANORESSICA È UN PERIODO BUIO”