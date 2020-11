Tommaso Zorzi shock: l’influencer nelle scorse ore ha lanciato una notizia bomba all’interno della casa del Grande fratello Vip. Zorzi infatti avrebbe rivelato agli altri inquilini che Selvaggia Roma la scorsa estate è stata protagonista di un furto di vestiti. Ecco cosa è successo

Selvaggia Roma: ladra di vestiti?

Tommaso Zorzi nelle scorse ore ha lanciato una notizia bomba all’interno della casa del Grande fratello Vip. L’influencer infatti avrebbe rivelato agli altri inquilini che Selvaggia Roma la scorsa estate è stata protagonista di un furto di vestiti. Tutto è iniziato dopo l’accesa discussione tra Selvaggia ed Elisabetta. Zorzi, con altri inquilini, si trovava in giardino e per calmare la Gregoraci avrebbe rivelato un episodio incredibile accaduto la scorsa estate, che ha come protagonista proprio Selvaggia Roma.

Zorzi, re del gossip, avrebbe detto a Elisabetta: “Questa estate lei è finita su tutti i giornali”, riportando il pettegolezzo sulla Roma: “Era la coinquilina di Eliana Michelazzo. Te la ricordi quella della Prati? Eliana Michelazzo l’ha accusata di rubare i vestiti. Praticamente lei postava le foto e la Michelazzo l’ha vista mentre condivideva le immagini con le sue cose, tipo delle ciabatte di Vuitton. Pare che rubasse, usiamo il condizionale. Si faceva le foto e non glieli ridava in più. Questi vestiti erano spartiti. Quindi per dire, una figura di m**da in più o una in meno, per una persona così, non le cambia la vita”. “Capisci il livello?”, è stata la risposta di Elisabetta alle affermazioni di Tommaso, che ha poi concluso: “A lei fa solo gioco” riferendosi alle provocazioni e al litigio del pomeriggio tra la Gregoraci e Selvaggia. Questo episodio riportato da Zorzi in casa era accaduto qualche mese fa, e sembrerebbe coinvolgere proprio Selvaggia e Eliana Michelazzo. Come in molti ricorderanno, nel corso della scorsa estate proprio l’ex manager ha accusato duramente la Roma di averle rubato dei vestiti.



TOMMASO HA APPENA SPILLATO NELLA CASA UN TÉ BOLLENTISSIMO SU SELVAGGIA ROMA URLOOOO #gfvip pic.twitter.com/kcHvoOqoF6 — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) November 18, 2020

Elisabetta Gregoraci attacca Selvaggia

Una lite dai toni accessi è nata in casa tra Selvaggia ed Elisabetta. La discussione è avvenuta nel tardo pomeriggio di mercoledì mentre Selvaggia Roma si stava confidando con Pretelli su alcuni atteggiamenti poco chiari della Gregoraci. Così, la ex moglie di Briatore, dopo aver sentito tutti i discorsi fatti in cucurio, ha deciso di affrontare Selvaggia ed iniziato lo scontro tra le due inquiline che hanno a discutere in modo molto acceso.

Elisabetta ha attaccato Selvaggia dicendole “Vai a ca**are, ma chi sei tu? Chi sei tu? Manco ti conoscevo, arrivi da due giorni e cominci a parlare di me, hai rotto i co****ni, non ti permettere“. Toni minacciosi, grida e insulti sono volati tra la showgirl e la ex di Lenticchio, che fortunatamente erano divise da un vetro.