Meteo oggi giovedì 19 novembre: in arrivo forti peggioramenti, anche con nevicate

Meteo oggi giovedì 19 novembre: stabilità che rimane solo in alcune regioni, con le criticità che ci accompagneranno nel weekend in arrivo

Situazione meteo che resta stabile sulla nostra penisola, con peggioramenti anche drastici che riguarderanno alcune regioni già nella giornata di oggi. Ci avviciniamo lentamente alle criticità che si manifesteranno nel prossimo fine settimana, con l’abbassamento delle temperature che riporterà la situazione nei canoni del mese di novembre, che in effetti è stato ad oggi molto anomalo. Stesso discorso che abbiamo fatto anche per il mese di ottobre, che rimane tra i più caldi della storia. Non mancheranno anche nella giornata di oggi delle insidie che non vanno sottovalutate in alcune regioni. Diamo un occhiata a quello che accadrà nello specifico nella giornata di oggi in tutta Italia.

Cominciamo come sempre dal Nord, con due principali criticità. La prima fa riferimento alle nevicate in alta quota, soprattutto sui rilievi alpini che potrebbero essere interessati a peggioramenti nell’arco della giornata. Possibili peggioramenti anche in Lombardia e Valle d’Aosta, come in Trentino. Nel Nordest nessuna particolare insidia se non quella dei fenomeni dei banchi di nebbia che si manifesteranno nelle prime ore del mattino. Anche in Veneto, ma anche in Lombardia Piemonte Liguria e Val Padana possibili stessa problematica che come sempre consiglia attenzione soprattutto negli spostamenti. Per il resto della giornata nessuna problematica da segnalare. Temperature che passeranno da un minimo di 10° a Milano ad un massimo di 16 in varie città liguri.

Al Centro e sulla Sardegna la giornata si manterrà stabile, con il sole e poche nuvole che renderanno ancora piacevole la situazione. Che sarà in miglioramento rispetto a quella dei giorni scorsi dove nuvole e rovesci hanno reso grigie le giornate. Oggi non si segnalano particolari disagi, se non qualche nebbia in Toscana ma anche nel Lazio. Venti moderati e mari poco mossi anche in Sardegna. Le temperature si manterranno da un minimo di 14° a Perugia ed un massimo di 19° a Roma, con la capitale che anche oggi sarà la città più calda del Centro Italia.

Al Sud poche nuvole, concentrate soprattutto il Calabria e Sicilia, ma in generale miglioramenti meteo rispetto ai temporali dei giorni scorsi. Una tregua in atto che riporta il sereno per qualche ora, ma anche qui vale lo stesso discorso fatto per le altre regioni, con il venerdì nero che colpirà anche le regioni meridionali. I venti si manterranno deboli o moderati anche nelle ore pomeridiane e serali, i mari poco mossi. Nessun problema con i collegamenti con le isole del Golfo di Napoli e quelle siciliane. Nella giornata di oggi le temperature toccheranno il punto minimo a Potenza con 12° e quello massimo a Palermo con 21°, con la città siciliana che anche oggi rimarrà la più calda d’Italia.