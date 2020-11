Mercedesz Henger, bellezza atomica che scatena il web: “Anche l’acqua si è agitata”

Mercedesz Henger ha scatenato i follower di IG con un post che ha messo in evidenza le sue curve mozzafiato che hanno fatto il giro del web

La web influencer ha scatenato i suoi ammiratori che sono rimasti a bocca aperta davanti alla sua esplosività fisica. La figlia della nota Eva è ormai un personaggio molto seguito su Instagram. Nelle scorse la diretta interessata ha confermato la sua relazione con Lucas Petracchi, con un post in costume che ha lasciato tutti a bocca aperta. E dire che ci sono stati molti haters in passato che hanno criticato la sua bellezza, ritenendo l’influencer troppo muscolosa e poco femminile. Critiche che sono state rispedite al mittente non solo dalla diretta interessata ma anche dalla maggior parte dei suoi follower che non si sono ritrovati per niente in quelle critiche. Molto attiva su Instagram, i suoi post hanno trovato l’approvazione del web quasi sempre.

Mercedesz Henger ha scatenato i suoi ammiratori con un post su Instagram che non è passato inosservato. La figlia di Eva ha spesso fatto fantasticare, al pari della madre, i suoi ammiratori di fronte alle sue curve. Con foto e video, spesso dalle Instagram Stories, ha scatenato la passione dei suoi ammiratori, che crescono costantemente di numero. Cosa che è accaduta anche per l’ultimo post che ha pubblicato e che ha ottenuto un successo clamoroso anche per la carica sexy che è scaturita dallo scatto. In costume e camicetta bianca, ha messo in evidenza il suo corpo, con il lato b che si intravede dall’acqua dello splendido scenario esotico che ha scelto come luogo dello scatto. La camicetta bagnata ha evidenziato le sue curve che si sono intraviste, con il gioco del vedo non vedo che ha reso irresistibile l’influencer. Insomma, uno scatto a dir poco bollente che ha fatto in pochi minuti il giro del web. Tanti i commenti dei follower che si sono scatenati anche in commenti ironici. Uno in particolare ha scatenato il sorriso degli altri fan: “Anche l’acqua si è agitata”. Post pubblicato sotto, a voi i commenti.