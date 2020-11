Amici 2020, Arianna si apre con Martina, le due ragazze si confidano sul loro triste passato e scoprono di aver perso entrambe il papà, entrambe a cuore aperto hanno raccontato come sono venuti a mancare

Quest’anno la classe di Amici 2020, talent show condotto da Maria De Filippi, è ricca di personaggi esplosivi e animati che sicuramente lasceranno il segno in questa edizione, ma nei day time di ieri pomeriggio, sono venuti fuori anche dei caratteri molto sensibili, stiamo parlando di Arianna Gianfelici, cantante, che si è confidata con la ballerina Martina Milidda, entrambe hanno scoperto di avere un passato difficile per la morte dei loro papà, si sono aperte a cuore aperto ricordando quei tristi momenti, una abbracciata all’altra, ecco cosa si sono dette.

Martina e Arianna: due storie comuni

Come dicevamo le due ragazze si sono ritrovate in giardino, chiacchierando hanno scoperto di avere qualcosa in comune, si sono ritrovate infatti a parlare dei loro papà, entrambi venuti a mancare qualche anno fa, si sono confidate su come una delle loro figure più importanti della loro vita non ci sia più, Arianna ha voluto approfondire l’argomento, forse Martina essendo più chiusa non ha voluto dichiarare i dettagli intimi di questo triste momenti che ha vissuto.

Le due ragazze sembrano aver instaurato subito una bellissima amicizia, infatti mentre sono fuori in veranda, prima di aprire i discorsi sui loro papà sono abbracciate uno sopra l’altra ed è in questo momento che Arianna confessa a Martina “ho pianto tanto ma mio padre mi ha dato una forza assurda” e aggiunge che grazie a lui se è riuscita a superare la prima puntata e a prendere il banco, la ballerina di latino americano, sentendo questa affermazione, ha intuito che molto probabilmente aveva perso il padre, per questo motivo le ha posto immediatamente una domanda, “tuo padre è venuto a mancare?” la cantante ha confermato che il suo papà è morto e subito la ballerina ha detto “anche il mio” e Arianna incredula ha esclamato “ma seriamente, non ci credo, quando è successo?“, le due ragazze a questo punto hanno capito che il loro passato è segnato dalla perdita di un genitore, questo triste fatto le ha legate maggiormente.

Amici 2020, Arianna sulla morte del papà “siamo finiti in un burrone”

Martina confessa che il suo papà è morto quando lei aveva 10 anni, invece Arianna racconta drammaticamente la sua vicenda “mio papà è morto da quattro anni abbiamo fatto un incidente in moto insieme, lui ha avuto un infarti mentre guidava e siamo finiti dentro a un burrone” Martina ritrovandosi molto nel racconto di Arianna la consola dicendole “ti capisco, anche io sarei dovuta essere insieme a lui quel giorno, per fortuna all’ultimo non ci sono stata” e piangendo le dice “spero solo che lui sia fiero di me” entrambe le ragazze in lacrime e a cuore aperto dicono che questa scelta di partecipare ad amici l’hanno fatta per i loro papà, perché in questo modo possono renderli orgogliosi di loro.

Entrambe si dicono che sicuramente i loro genitori sono fieri di loro e che molto probabilmente “hanno messo una mano sulla loro testa” per farle entrare nel programma dei loro sogni.

Nel Daytime è andato in onda un’ulteriore racconto di Arianna sul suo papà, spiegando la motivazione sulla scelta della canzone con cui è entrata nel programma cioè Destinazione paradiso, la cantate racconta che un giorno, quando ancora il suo papà era con lei, si è esibita su un palco cantando proprio quella canzone, verso la fine dell’esibizione hanno illuminato il pubblico con i riflettori e lei ha visto suo papà in lacrime, proprio per questo ha scelto Destinazione paradiso, diventata per lei così importante perché le ricorda suo padre emozionato per la sua voce, e ha detto “per me quella canzone vuol dire mio padre“.

