Meteo oggi mercoledì 18 novembre: in arrivo 24 ore di stabilità, ma occhio alle insidie

Meteo oggi mercoledì 18 novembre: in arrivo 24 ore di stabilità su gran parte della penisola, ma attenzione alla criticità sempre in agguato

La giornata di oggi si presenterà all’insegna della stabilità, con la maggior parte della penisola che beneficerà di ulteriori 24 ore di sole e temperature gradevoli per tutta la giornata. Non mancheranno ovviamente le eccezioni e le situazioni critiche solo in alcune regioni. L’anticiclone africano sta inesorabilmente lasciando spazio alle correnti balcaniche che stanno contribuendo al raffreddamento dell’aria e della depressione, che toccherà il culmine nel fine settimana. Ma al momento soffermiamoci su quella che sarà la giornata di oggi nelle nostre regioni.

Al Nord la situazione meteo apparirà tranquilla nella totalità delle regioni, con le solite insidie mattutine che si concretizzeranno in foschie e banchi di nebbia in Piemonte Lombardia e Val Padana. Ma anche in Liguria e parte del Veneto. Nel corso della mattinata in ogni caso il fenomeno andrà in dissolvenza, ma si raccomanda allo stesso modo prudenza negli spostamenti nella notte e nelle prime ore del mattino. Per il resto bel tempo anche sui rilievi alpini fino alla sera. Quando le temperature inevitabilmente caleranno. La situazione comunque sarà quella dei 10° di Milano e i 17 di Genova.

Al Centro l’instabilità dei giorni scorsi lascerà spazio a soleggiate e poche nuvole sparse nelle Marche ma anche in Umbria ed Abruzzo. Foschie e nebbie nelle ore mattutine anche in Toscana Lazio e Umbria. Sole e cielo sereno anche in Sardegna, con i venti che rimarranno moderati ed i mari poco mossi. Le temperature oscilleranno dai 12° di Campobasso ed i 19° di Roma. Nella capitale la giornata sarà bella sin dalle prime ore del mattino, con una leggera flessione delle temperature dalla sera e nella notte.

Al Sud la situazione di instabilità maggiore. Non nei termini della giornata di ieri, ma comunque ci saranno ampi fenomeni temporaleschi in Campania Basilicata Puglia Calabria e Sicilia. Ma le piogge nel corso della mattinata lasceranno spazio al sole ed ad un lento e progressivo miglioramento della situazione. I venti rimarranno moderati ed i mari poco mossi. Temperature in lieve aumento durante la mattinata, con i picchi toccati rispettivamente a Palermo con 21° ed a Potenza con 17°.