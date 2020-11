Elodie in intimo davanti alla finestra scatena i fan: “Bellezza davvero illegale”

Elodie ha mostrato a tutti i suoi follower la sua bellezza e sensualità con un post che ha confermato la sua forte popolarità su Instagram

La cantante sta attraversando un momento molto importante della sua carriera artistica, con i fan che stravedono per lei non solo per la sua voce e la sua bravura. Ma anche per una bellezza che acceca i suoi ammiratori che non smettono di seguirla soprattutto su Instagram. Tra profilo ufficiale de fan page che la seguono il suo seguito è garantito, con la passione dei fan che si scatena ad ogni sua pubblicazione che riceve sempre tantissimi consensi che vengono espressi tra like e commenti. Un grandissimo successo per la cantante che anche sentimentalmente attraversa un buon periodo. La sua storia con il cantante Marracash infatti va avanti a gonfie vele, anche se qualche mese fa i due hanno deciso di interrompere la loro convivenza. “Abbiamo bisogno ognuno dei nostri spazi” aveva dichiarato l’ex allieva di Amici. “Ma il nostro rapporto e l’amore va avanti” la precisazione doverosa per i fan.

Elodie in questo periodo importante per lei è anche molto attiva sui social. In verità lo è stata anche durante l’estate, con tantissimi suoi scatti che hanno fatto perdere la testa agli ammiratori ed ai follower. Nelle ultime settimane era stata più assente rispetto al passato, ma oggi si è ripresentata con una foto che ha fatto perdere la testa a tutti gli ammiratori. Una foto che abbiamo riproposto sopra e che ha fatto il giro del web. Una sua fan page invece ha pubblicato un video animato che fa riferimento alla stessa foto, immagini che ovviamente hanno fatto il giro del web e che hanno avuto un successo clamoroso. Video che riproponiamo sotto e che lasciamo, insieme alla foto, ai vostri commenti dopo il successo che entrambi i post hanno ottenuto sul web.