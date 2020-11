Heidi Klum e Tom Kaulitz fanno impazzire i fan. La coppia infatti, ha pubblicato un video sexy sui social mentre fanno la doccia insieme, cantano e si baciano appassionatamente.

Heidi Klum e Tom Kaulitz cantano nudi nella doccia

Heidi Klum e Tom Kaulitz fanno impazzire i fan. La coppia infatti, ha pubblicato un video molto bollente sui social mentre sono impegnati a cantare e baciarsi appassionatamente sotto la doccia. Heidi ha creato e postato la clip sul suo profilo Instagram in cui si vedono lei e Tom Kaulitz, suo marito nonché cantante dei Tokio Hotel, che cantano nudi sotto la doccia. La coppia impegnata a baciarsi, insaponarsi e cantare a squarciagola chiede poi ai fan se riescono a riconoscere la canzone che si prestano a cantare: “Sapete dirci quale video abbiamo guardato?”, chiede la modella ammiccando ai fan che rispondono prontamente “Into the Unknown“, la canzone che fa da colonna sonora a Frozen 2.

Baci bollenti sotto la doccia

Un video lungo circa due minuti in cui le immagini, seppur sfocate dal vapore della doccia bollente, non lasciano sfuggire dei dettagli molto sexy. Nella clip postata sui social si vedono Heidi Klum e Tom Kaulitz, nudi sotto la doccia che si divertono e si scambiano effusioni dolci e passionali al tempo stesso. Numerosi i commenti sotto al post in cui i fan, molto divertiti, rispondono al quesito della modella relativo alla canzone che si prestano a cantare insieme.

Heidi Klum e Tom Kaultiz si sono promessi amore eterno.. in segreto

Heidi Klum e Tom Kaultiz formano una delle coppie più amate e famose del mondo di Hollywood. La top model e il cantante hanno iniziato la loro relazione nel marzo 2018, confermando alcune voci che iniziavano a parlare di una possibile frequentazione tra i due. Ma i diretti interessati non si sono mai esposti troppo, nonostante i numerosi gossip; due mesi dopo è però arrivata la conferma ufficiale da parte della coppia. Nelle settimane successive i due si mostrano sempre più innamorati, tanto che nel giro di un anno arrivano alle nozze, celebrate in gran segreto nel febbraio del 2019. Il matrimonio si è svolto in forma privata e nell’agosto successivo la coppia ha festeggiato con gli affetti più cari.