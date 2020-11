Coronavirus, Speranza vorrebbe riaprire per Natale ma gli esperti dicono: “Sarebbe moralmente inaccettabile”

In vista del Natale, il Ministro della Salute Roberto Speranza si dice cautamente ottimista riguardo la curva dei nuovi contagi. Ecco cosa succederà nelle Zone Rosse.

Il Ministro della Salute Roberto Speranza, a favore della politica di massima cautela nei confronti dell’andamento del virus, sta valutando attentamente la situazione delle Zone Rosse in previsione di una possibile – ma tutto fuorchè certa – riapertura parziale di alcune attività anche nei territori più a rischio. Per fare ciò, il ministro si sta concentrando soprattutto sul caso della Lombardia che con 8.060 nuovi positivi su oltre 38.000 nuovi tamponi rimane una delle regioni più duramente colpite dal virus anche se l’Rt – l’indice di aumento dei contagi – è in discesa. “E’ presto per dirlo ma ci sono valide ragioni per credere che le nuove misure stiano dando qualche risultato” – ha dichiarato il Ministro. Questa sua affermazione, unita alla notizia che il Governo è al lavoro su un nuovo Dpcm in vista delle feste natalizie fanno pensare che Conte e la sua equipe di Governo stiano facendo il possibile per permettere agli italiani di trascorrere un Natale più libero. Lo scopo è, principalmente, dare un po’ di ossigeno alle attività come negozi e ristoranti che in un periodo simile rischiano di perdere gran parte dei normali introiti portati dalle feste invernali.

Tra le ipotesi proposte al premier Conte, un allentamento delle misure restrittive che interessano le Zone Rosse che le “retrocederebbe” di fatto a Zone Arancioni, interessate quindi da misure di distanziamento sociale meno stringenti: questo significherebbe una riapertura dei negozi al dettaglio – con un limite massimo di clienti da rispettare – ed una ripresa degli spostamenti all’interno del comune di residenza. Resterebbero invece chiusi i centri commerciali nel week end. Nel caso delle Regioni meno colpite invece, si sta pensando ad annullare il coprifuoco laddove l’indice RT dovesse calare fino ad 1. In alternativa, invece di un annullamento completo della misura restrittiva, si potrebbe passare ad un coprifuoco alle 23 con un eccezione fino alle ore 24 per la vigilia di Natale. Nessuna modifica invece al divieto di riunirsi in più di sei persone in una casa, sempre con la mascherina indosso

Ciononostante, gli esperti che lavorano con il Ministro Speranza ci tengono a dissociarsi dalle sue dichiarazioni ottimiste, specificando che il pericolo è ancora in salita e che difficilmente le feste natalizie si potranno trascorrere in modo più o meno normale: “Usando una metafora automobilistica, corriamo ancora a 300 chilometri orari verso un muro” – ha detto senza mezzi termini l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco . Il professor Andrea Crisanti non è da meno e dice molto chiaramente: “Sarebbe moralmente inaccettabile se riaprissimo tutto a Natale, per fare tutto il casino fatto in Sardegna quest’estate e ricominciare dall’inizio”. Sempre Crisanti ammonisce Speranza riguardo la situazione delle Zone Rosse: “La prossima settimana vedremo se la curva inizierà a scendere. Se non scende, bisogna fare qualche altra cosa. Sono morte 9 mila persone dall’inizio della seconda ondata, le famiglie stanno pagando un prezzo emotivo immenso”. E alla lista delle zone a rischio si è aggiunto da mercoledì anche un altro territorio, l’Abruzzo.

A detta dell’equipe di Governo, i prossimi sette giorni saranno decisivi per capire a cosa va incontro il paese in vista delle feste: se l’RT dovesse calare, le restrizioni potrebbero diminuire sensibilmente.