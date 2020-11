Meteo oggi lunedì 16 novembre: in arrivo le forti perturbazioni sull’Italia a partire da queste ore. Il dettaglio di tutta la settimana

Brutte notizie dal meteo per la settimana cominciata oggi, con piogge e temporali su gran parte della penisola che porteranno l’annunciata instabilità in molte regioni. Ritorneranno sui rilievi anche le nevicate, con gli effetti benefici dell’anticiclone africano che appariranno come un lontano ricordo. Ma diamo uno sguardo a quello che sarà il tempo nella giornata di oggi e per tutta la settimana.

Da oggi la situazione sarà di netto peggioramento in molte regioni, con piogge anche a carattere temporalesco che si estenderanno su tutto il Centro Nord, con maggiori criticità su Friuli Trentino Veneto ma anche Toscana Liguria Marche Abruzzo e Lazio. Piogge forti possibili anche in Umbria e Campania. Sul resto delle regioni il sole manterrà ancora per qualche ora. Nella giornata di martedì la perturbazione abbandonerà il Centro Nord e si trasferirà al Sud e sulle isole. Con i temporali sin dalle ore del mattino che condizioneranno le giornate di milioni di italiani che tra l’altro si troveranno anche in lockdown per l’emergenza Coronavirus. Anche nella giornata di mercoledì la situazione rimarrà pressoché stazionaria, con le perturbazioni che si manterranno in Calabria e Sicilia.

Dalla giornata di giovedì lo scenario sarà migliore su tutta la penisola per quel che riguarda le piogge, ma si avrà una sensibile caduta delle temperature con la comparsa delle prime nevicate sui rilievi alpini ma anche sulla dorsale appenninica. Sui 700-800 metri infatti possibili nevicate che potranno creare i primi problemi alla circolazione. Temperature in ribasso anche sotto i 10° in molte regioni, con l’arrivo dell’autunno che farà il suo primo ingresso aprendo le porta alla stagione invernale. Anche la giornata di venerdì ricalcherà grossomodo quella di giovedì, con l’aggiunta di possibili piogge che torneranno a comparire su tutto il Centro Italia, confermando anche la possibilità di nevicate anche abbastanza insistenti.

Anche sabato 22 novembre si manterrà all’insegna della stabilità, con il ritorno delle piogge a carattere temporalesco su gran parte della penisola, con temperature rigide e nebbie dal mattino in Val Padana, ma anche nelle altre aree del Centro Italia. Nella giornata di domenica il maltempo darà una tregua nelle regioni del Nord e del Centro, ma si farà sentire al Sud e sulle isole, con temporali forti anche in Campania ed in Calabria. Insomma, non sarà una settimana semplice per quel che riguarda il meteo, soprattutto perché si avranno pochi momenti di tregua, con lo scenario che sarà completamente diverso da quello che si è presentato nella scorsa settimana.

Da oggi e fino a domenica prossima si registreranno anche venti in aumento, così come i mari si manterranno mossi o molto mossi, soprattutto sul versante tirrenico. Dopo giorni di bel tempo e temperature sopra la media, torneremo ai livelli standard del periodo.