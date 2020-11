Massimo Boldi shock: l’attore scrive (e poi cancella) un commento sessista sotto la foto di Paolo Conticini e Veera Kinnunen. Una caduta di stile che il pubblico non ha accettato. Ecco i dettagli.

Paolo Conticini pubblica una foto con Veera Kinnunen

Massimo Boldi shock: l’attore scrive (e poi cancella) un commento sessista sotto la foto di Paolo Conticini e Veera Kinnunen. Una caduta di stile che il pubblico non ha accettato. Tutto è iniziato quando Paolo Conticini e Veera Kinnunen hanno avuto accesso alla finale di Ballando con le stelle. Così dopo aver festeggiato la notizia del traguardo raggiunto, Paolo ha deciso di postare una foto con Veera sul suo profilo Instagram, accompagnando lo scatto con una didascalia: “E finale sia!!!!!! Grazie del vostro aiuto vi voglio bene mi avete fatto felice“. Un post pieno di felicità ed entusiasmo in cui la coppia di ballerini ha voluto anche ringraziare i fan per tutto l’affetto e il sostegno che hanno ricevuto in questo percorso. Numerosi i commenti sotto la foto, ma uno soprattutto non è passato inosservato, anzi, ha suscitato gran polemica in rete.

Massimo Boldi e il commento volgare e sessista

Poco dopo aver postato lo scatto sui social, sotto la foto di Paolo Conticini, arriva un commento che ha sconvolto il pubblico e indignato molte donne. Massimo Boldi scrive una battuta volgare e infelice: “Tr******, se lo merita“. Dopo poco il commento è sparito, per limitarne i danni, ma ormai gli screenshot erano già in rete. Una battuta che forse, nella testa di Boldi, sembrava divertente e scherzosa, com’è lui, ma che in realtà ha creato molte polemiche e indignazione soprattutto da parte del pubblico femminile, del quale ha avuto poco rispetto. Inoltre la battuta rivolta a Paolo Conticini e Veera Kinnunen è risultata essere fuori luogo anche nei loro confronti dato che, pur avendo molta affinità sulla pista da ballo, entrambi sono sentimentalmente legati ad altre persone nella vita privata.

Le scuse di Massimo Boldi

L’attore, viste le polemiche nate in rete dopo il suo commento, ha deciso di chiedere scusa per quanto detto. Su Facebook, infatti, Massimo Boldi scrive: “Voleva essere un commento goliardico tra amici, ne è uscita una “presunta” offesa. Chiedo scusa al genere femminile verso cui ho da sempre nutrito rispetto e affetto“.