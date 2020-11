I due attori di Grey’s Anatomy Patrick Dempsey e Ellen Pompeo sono recentemente tornati a recitare insieme per la nuova stagione della serie e si mostrano insieme in una foto Instagram, entrambi con mascherina. “Restiamo uniti, rispettiamo gli altri”, raccomandano ai followers.

L’ultimo post Instagram dell’attore americano Patrick Dempsey ha deliziato tutti i fan di Grey’s Anatomy: la foto infatti ritrae il Dottor Stranamore in posa con tanto di mascherina insieme ad Ellen Pompeo, sua partner nella seguitissima serie tv.

La fotografia dei due insieme ha fatto impazzire i seguaci della serie tv americana: erano anni che i due protagonisti non si vedevano insieme. Lo scatto è arrivato in occasione delle prime puntate della diciassettesima stagione che è partita con una grande sorpresa inaspettata per tutti gli appassionati. Patrick Dempsey, infatti, si è nuovamente calato nei panni di Derek Shepard, marito nella serie di Meredith e che con la sua morte aveva lasciato l’amaro in bocca a tutte le sue fan. L’attore è apparso nuovamente nelle prime puntate, in alcune scene inedite che sono state girate appositamente per l’occasione, e tornerà più volte anche più avanti negli episodi.

Nella nuova stagione i protagonisti si troveranno ad avere a che fare con il Covid-19, malattia che contagerà anche Meredith Grey. La stagione numero 17 infatti si apre con la dottoressa alle prese con i sintomi del contagio da Coronavirus. Ed è proprio nei suoi sogni deliranti da febbre alta che la protagonista immagina il defunto marito Derek Shepard su una spiaggia solitaria. Avviene con un dialogo toccante ed un abbraccio il commovente incontro tra i due, dopo ben sei stagioni di totale assenza di Derek dovuta alla sua morte nel finale dell’undicesima stagione. Uno step molto interessante quello degli autori di inserire nell’ultima stagione la comparsa del Covid-19, scelta che mostra tutta la loro capacità nello stare al passo con i tempi.

La foto sui social

Nel suo ultimo post Instagram, Patrick Dempsey ed Ellen Pompeo lasciano i loro panni di attori ed entrano in quelli dei dottori Derek e Meredith, dispensando consigli “medici” degni dei loro personaggi. Le raccomandazioni sono quelle di restare uniti e di rispettarsi a vicenda, indossando sempre la mascherina. E Patrick aggiunge: “Ringraziamo le persone che ci danno il primo soccorso. Loro lavorano senza sosta e rischiano le proprie vite per farci restare al sicuro“. Parole molto significative, soprattutto se pronunciate da un attore così conosciuto e con molto seguito, cosa che potrebbe fare arrivare un messaggio così importante a tante, tantissime persone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patrick Dempsey (@patrickdempsey)

