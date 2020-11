Meteo oggi domenica 15 novembre: arriva un drastico cambio di scena in alcune regioni

Meteo oggi domenica 15 novembre: l’anticiclone africano sta lasciando la nostra penisola, con una situazione inattesa in molte regioni

Nella giornata di oggi si assisterà alla definitiva uscita dell’anticiclone africano dalla nostra penisola, con il maltempo che si espanderà in molte regioni da Nord a Sud. Con un generale abbassamento delle temperature che si avvertirà sin dalle prime ore del mattino. Lo scudo creato dall’anticiclone sull’Italia ha ceduto, con le ventata di aria fresca che si abbatteranno anche nelle regioni meridionali. Una situazione che porterà ulteriori peggioramenti a partire dalla giornata di domani, con la settimana che non inizierà nel migliori dei modi per quel che riguarda lo scenario meteo. Ma andiamo a vedere nello specifico quello che accadrà nelle prossime ore.

Al Nord cieli coperti ovunque, con probabilità di pioggia che sarà alta per tutto il corso della giornata. Nuvole sparse nell’area orientale, ma gli scenari più critici si avranno sul versante occidentale. Liguria Piemonte e Lombardia saranno caratterizzate da instabilità e cieli nuvolosi in peggioramento dal pomeriggio. Temperature in diminuzione dal tardo pomeriggio fino alla sera, con peggioramento nella notte.

Scenario meteo che rimarrà all’insegna della instabilità anche nelle regioni del Centro, con nuvole sparse che si addenseranno soprattutto lungo la dorsale appenninica. Piogge che si estenderanno dalla Toscana all’Umbria, ma continueranno anche nel Lazio in Abruzzo e Marche. Temperature in ribasso sin dal mattino ma in peggioramento sino alla sera. Nella giornata di domani peggioramenti in atto con l’inizio della settimana che sarà all’insegna del cattivo tempo e delle perturbazioni.

Al Sud e sulle isole la situazione la situazione rimarrà migliore rispetto al resto d’Italia, con soleggiate sparse che caratterizzeranno la maggior parte delle regioni. Il peggioramento peggiore riguarderà ancora una volta la Campania e la Puglia, con piogge sparse che si alterneranno per tutto l’arco della giornata. La stabilità rimarrà fino a sera in Calabria Sicilia e Sardegna. I venti si manterranno moderati, mentre i mati poco mossi, soprattutto nel versante tirreno. Anche al Sud la situazione sarà in peggioramento nelle ore notturne, con l’inizio della settimana che porterà piogge sparse in tutto il meridione anche dalla giornata del lunedì.