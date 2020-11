Meteo oggi sabato 14 novembre: secondo weekend del mese all’insegna della stabilità nel Centro Italia, ma in alcune regioni regge il sole

Nella giornata di oggi la situazione meteo ripercorrerà grossomodo quella di ieri, e si caratterizzerà per l’uscita dell’anticiclone africano dal nostro paese. Con l’arrivo dell’instabilità in alcune regioni, mentre nel resto la situazione resterà ancora stazionaria, con sole e bel tempo che reggerà ancora per qualche ora. I cambiamenti sostanziali saranno previsti per l’inizio della settimana prossima, con l’arrivo dell’autunno che porterà nuovi imprevisti su gran parte della penisola. Ma per il momento limitiamoci a dare uno sguardo a quello che sarà il tempo oggi sabato 14 novembre.

Partiamo dalle regioni del Nord. Qui l’anticiclone africano farà sentire ancora la sua presenza regalando sprazzi di bel tempo e temperature miti sia nelle regioni orientali che in quelle occidentali. Non si registreranno particolari criticità, con nuvole che nel corso della giornata faranno spazio al sole. Unica eccezione negativa sarà quella della Liguria che presenterà un quadro critico sin dal mattino. Con cieli grigi e piogge anche a carattere temporalesco che si alterneranno fino a sera. Anche nella parte a Nord dell’Emilia Romagna possibili rovesci a carattere sparso.

Nelle regioni del Centro Italia la situazione più critica. Con la presenza di nuvole su gran parte del territorio, con intensificazioni sulla dorsale appenninica. Piogge possibili sin dal mattino in Toscana Marche Umbria Lazio ed Abruzzo. I venti saranno moderati o forti soprattutto nelle aree interne, mentre i mari della costa adriatica risentiranno di questo peggioramento delle condizioni meteo e saranno mossi o molto mossi. Situazione in lieve miglioramento verso sera, ma anche la giornata di domani non porterà a sensibili miglioramenti della situazione.

Nelle regioni del Sud e sulle isole principali il tempo godrà ancora della presenza dell’anticiclone africano per qualche ora. Con i cieli che si manterranno limpidi o poco nuvolosi. L’eccezione riguarderà anche per la giornata di oggi la Campania. Dove si potranno verificare rovesci anche a carattere temporalesco soprattutto nelle aree interne e nel Casertano. Nelle altre regioni la situazione rimarrà buona, soprattutto in Calabria Sicilia e Sardegna. Con cieli limpidi e temperature miti sino a sera.