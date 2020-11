Cecilia Rodriguez in intimo provoca i follower: “Abbigliamento adatto per la montagna?”

Cecilia Rodriguez ha infiammato i suoi follower di Instagram con uno scatto in intimo che ha mostrato tutta la sua perfezione fisica

La sorella di Belen ha fatto impazzire i suoi follower di Instagram con dei post che hanno fatto il giro del web. Prima lo scatto tra le lenzuola, probabilmente dopo una notte di passione con il suo compagno Ignazio Moser. Foto che ha scatenato la passione dei follower, che si sono fatti sentire a suon di like e di commenti. Tanta la soddisfazione dei fan della coppia dopo la loro riappacificazione. Infatti la sorella di Belen e l’ex ciclista dopo un estate turbolenta sono riusciti a mettere alle spalle le incomprensioni ed a far coppia fissa. Adesso pare proprio che la passione tra di loro si sia riaccesa, con tanti post che testimoniano la loro ritrovata intesa. Intanto la bella argentina non smette di farsi apprezzare sui social, con Instagram che rimane il suo spazio preferito per farsi ammirare in tutta la sua bellezza.

Cecilia Rodriguez nelle ultime ore è stata molto apprezzata proprio su Instagram. I suoi post hanno fatto il giro del web, e hanno scatenato la passione degli ammiratori. Prima quello tra le lenzuola con le gambe scoperte che hanno scatenato la passione dei follower. Poi un secondo che ha messo in risalto la sua perfezione fisica che ha reso incandescente l’atmosfera. Oltre ad essere apprezzata per la sue bellezza e perfezione fisica, oltre alle sue curve bollenti, la bella argentina è anche molto simpatica ed ironica. Aspetto che la rende irresistibile ai follower che la reputano come una donna completa e da sposare. Aspetto, quello della simpatia, che ha espresso anche nel post in intimo. “E non mi dite che manco questo è l’abbigliamento adatto per la montagna 😂”. Post che pubblichiamo sotto e che lasciamo commentare ancora una volta a voi.