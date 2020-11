Andrea Delogu stupisce tutti i follower: lo scatto senza veli fa il giro del web

Andrea Delogu ha postato una foto su Instagram che ha lasciato senza parole i suoi follower: scatto senza veli e curve in primo piano

La conduttrice è da tempo tra i personaggi pubblici più apprezzati, sia in televisione che sul web. La sua bellezza e sensualità, ma anche bravura ed ironia, le hanno permesso di fare molta strada. E di venire apprezzata tra gli spettatori televisivi ed i follower di Instagram. Alla base del suo successo di sicuro ci sono gli aspetti fisici che non passano in secondo piano. Ma anche altre caratteristiche che la rendono irresistibile, come appunto quelle del carattere e dell’autoironia che piace tanto ai fan. Insomma, parliamo di una delle donne più apprezzate per una serie di motivi, e che riesce ad avere dei numeri importanti che si possono certificare a suon di like e commenti. Apprezzabile anche la sua carriera da attrice – di recente la sua partecipazione in “Divorzio a Las Vegas” – che le ha permesso di accrescere la sua popolarità e di diventare in assoluto uno dei personaggi del momento.

Andrea Delogu come detto ha un gran seguito anche sul web, in particolar modo è apprezzato il suo impegno su Instagram, con i follower che mostrano il loro interesse a suon di like e commenti positivi nei suoi confronti. Nell’ultimo post la conduttrice ha davvero sbalordito tutti i follower, con uno scatto bollente che l’ha mostrata senza veli con in primo piano delle curve che hanno fatto sognare i suoi ammiratori. Mai volare, anche in questa occasione è stata definita dai follower come una “bellezza senza paragoni”. Il post che ha pubblicato – e che riproponiamo sotto – ha raggiunto dei numeri da record. Vestita solo con una gonna lunga bianca, ha coperto solo parzialmente le sue curve con le braccia, lasciando intravedere dei dettagli bollenti che hanno fatto impazzire i follower. Cosa ne pensate della foto della conduttrice che ha scatenato le fantasie dei suoi ammiratori?