Temptation Island è finito ma continua l’acceso confronto a suon di dirette social e post Instagram tra i due ormai ex fidanzati Andrea Battistelli e Anna Boschetti. La coppia protagonista dell’ultima edizione del reality aveva deciso di abbandonato il programma insieme, ma a pochi mesi dalla fine del reality condotto da Filippo Biscaglia, i due si sono detti addio a seguito di un presunto tradimento del 29enne romano.

La relazione tra Andrea Battistelli e Anna Boschetti mostrava già dei cedimenti durante la loro partecipazione al reality Temptation Island ma nessuno si sarebbe mai aspettato l’evolversi decisamente tragico della loro storia d’amore. Partita con alcuni dubbi da parte di lei che accusava il giovane di essere focalizzato più sul lavoro che sulla famiglia alla fine del programma pareva che Andrea avesse deciso di cambiare rotta per amore della 38enne. Per un brevissimo periodo la coppia sembrava aver trovato un nuovo equilibrio, compiendo passi importanti come la convivenza. Una settimana fa però l’esperto di gossip Amedeo Venza aveva svelato il presunto tradimento di Battistelli con la tentatrice di Temptation Island, Beatrice, con la quale Andrea aveva particolarmente legato all’interno del programma televisivo. Da li è stato un susseguirsi di attacchi social tra i due. Inizialmente è stata Anna a lavare i panni sporchi via Instagram, confermando a chiare lettere la veridicità delle parole del giornalista. Andrea per qualche tempo non ha voluto rispondere all’ex fidanzata ma a seguito della richiesta di chiarimento di tantissimi fan del programma ha spiegato il suo punto di vista tramite un IG stories. Il romano ha negato ogni accusa di tradimento verso la fidanzata, ammettendo però di aver chiamato e successivamente visto la tentatrice Beatrice una sera all’interno del suo ristorante.

Dopo le dichiarazioni di Battistelli è arrivato il tanto atteso confronto in diretta social tra la coppia. Il momento è stato topico e i due non se le sono mandate a dire. La romana ha iniziamo subito dicendo che è una donna non la si chiama alle due di notte per bere una Coca-Cola ma per farci ben altro. Inoltre la Boschetti sostiene che il fidanzato abbia assistito a degli spogliarelli in diretta per lui da due ragazze di nome Clarissa e Virginia. Battistelli ha negato tutto e ribadito di essere innocente e di provare immenso rispetto per Anna.

Sembrava terminato l’acceso scontro ma a distanza di solo un giorno la 38enne in diretta social con il giornalista Amedeo Venza, ha lanciato un’altra bomba dichiarando che lei ed Andrea stavano aspettando un bambino, purtroppo perso alla quinta settimana di gravidanza. A quel punto Andrea, evidentemente in ascolto sui social, decide di intervenire facendo anche lui una diretta con il giornalista. Il romano si mostra da subito decisamente alterato e conferma la gravidanza di Anna ma racconta che sarebbe accaduta anni prima, a pochi mesi dall’inizio della sua relazione con la Boschetti. Un momento doloroso che Battistelli avrebbe voluto tenere privato anche perché fa intendere che nessuno della sua famiglia era a conoscenza del fatto. Seguono diverse minacce al giornalista e a sorpresa una dichiarazione d’amore per Anna. Battistelli infatti sostiene non aver smesso di amare la ex fidanzata. La videochiamata in diretta si interrompe poco dopo ma siamo quasi sicuri che non sarà l’ultima!

