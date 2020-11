Meteo oggi venerdì 13 novembre: tornano nuvole e piogge, ma solo in alcune regioni

Meteo oggi venerdì 13 novembre: continua la ritirata dell’anticiclone africano, con le prime conseguenze in alcune regioni. Vediamo dove

La ritirata dell’anticiclone africano sta continuando lenta ma inesorabile dal nostro paese, con le conseguenze che si avvertiranno anche nella giornata di oggi, che annuncia l’arrivo del secondo fine settimana del mese. Le notizie belle dei giorni scorsi verranno infatti mitigate dal cambiamento del meteo in alcune aree del paese, che preannunceranno l’arrivo dell’autunno con un certo ritardo rispetto alla tabella di marcia. Già da oggi, dunque, in aumento l’instabilità a carattere sparso, con l’Italia che apparirà divisa ancora una volta in due. Con la parte centrale che subirà maggiormente l’assenza dell’anticiclone. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione della giornata.

Al Nord non si segnalano particolari criticità, con soleggiate dalla mattinata anche sui rilievi alpini. L’eccezione negativa è rappresentata dalla Liguria che anche oggi rimarcherà una situazione meteo non positiva. Che si manterrà per tutta la giornata di oggi con piogge e rovesci sparsi. Sul resto delle regioni nuvole a carattere sparso sia nella zona occidentale che in quella orientale, con schiarite durante la giornata. Foschie e banchi di nebbia nelle ore del mattino unica vera insidia in Lombardia e Piemonte ma anche nell’area padana.

Al Centro come detto ci saranno i principali addensamenti, soprattutto sul versante appenninico. Con possibili rovesci in Toscana Lazio Abruzzo e Marche. Nelle restanti regioni cielo grigio e nuvole a carattere sparso, con le perturbazioni che potrebbero far alzare venti e mari per alcune ore della giornata.

Al Sud e sulle isole principali la situazione sarà pressoché identica a quella del Nord. Con soleggiate dalla mattinata e tempo mite sino a sera, quando le temperature si abbasseranno e si allineeranno al mese di novembre. L’eccezione si avrà in Campania, con addensamenti dalla mattinata che potranno portare piogge e rovesci per tutto l’arco della giornata. Con maggiori intensità nella zona del Casertano. In Sicilia Calabria e Sardegna il tempo continuerà a mantenersi prevalentemente bello, con soleggiate che renderanno piacevoli alcune ore da trascorrere in relax, lockdown permettendo. Dalla giornata di sabato la situazione rimarrà simile a quella di oggi, con le maggiori criticità che si manterranno ancora nelle regioni centrali.