Meteo domani sabato 14 novembre: in arrivo brutte notizie che riguardano i prossimi giorni, intanto nelle prossime ore regnerà l’instabilità

La giornata di domani presenterà una situazione meteo che si caratterizzerà ancora una volta per instabilità soprattutto nelle regioni del Centro. Come per la giornata di oggi, sia al Nord che al Sud non saranno presenti anche nel secondo sabato del mese troppe criticità, con i cieli grigi che invaderanno le aree centrali senza scartare le ipotesi di possibili rovesci. Non mancheranno le eccezioni, ma in gran parte la situazione ricalcherà anche domani quella delle scorse 24 ore. Ma diamo uno sguardo nel dettaglio al tempo previsto per domani.

Al Nord situazione stabile anche sui rilievi alpini. La ritirata dell’anticiclone non farà registrare particolari danni sia nell’area orientale che in quella occidentale. Ancora una volta l’eccezione sarà la Liguria rimarrà la maglia nera con piogge possibili sin dalle prime ore del mattino. Una situazione che si potrà verificare, ma solo sporadicamente, anche in Emilia Romagna e Lombardia.

Come detto sarà tutta l’area centrale della penisola che farà registrare cieli grigi e tempo brutto sin dal mattino. A partire dalla Toscana e l’Umbria, ma anche nelle Marche e nel Lazio fino all’Abruzzo i cieli resteranno cupi come accaduto per gran parte della giornata di oggi. Piogge sparse anche nel Lazio, con la zona della Tuscia che farà registrare i maggiori rovesci anche a carattere temporalesco. Situazione in miglioramento nella serata, ma tempo instabile nel Centro Italia che rimarrà anche per la giornata di domenica.

Al Sud e sulle isole invece gli effetti positivi della presenza residua dell’anticiclone si faranno sentire con maggiore insistenza rispetto al resto dell’Italia. La Campania sarà anche domani la maglia nera della regione, con piogge e cielo cupo a partire dal mattino. Nelle altre regioni, Calabria e Sicilia su tutte, la giornata rimarrà all’insegna del bel tempo e del sole, con residua presenza di nuvole tra l’altro solo sporadiche e di passaggio. Anche la Sardegna godrà di un sabato soleggiato e senza particolari criticità. I mari saranno poco mossi o calmi, i venti moderati in Sardegna ed assenti nel resto delle regioni.