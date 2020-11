Claudia Ruggeri da svenimento: il selfie allo specchio mostra un dettaglio bollente

Claudia Ruggeri ha infiammato Instagram con un post che ha messo nuovamente in evidenza le sue doti fisiche che non passano inosservate

La “Miss” di Avanti un Altro ha infiammato i follower di Instagram con un post che ha messo in evidenza un dettaglio bollente che non è passato inosservato. Non è la prima volta che accade che la showgirl riesce ad attirare su di se l’attenzione, cosa che infatti è accaduta sia per le sue apparizioni televisive che in quelle sul web. La cognata di Paolo Bonolis sta crescendo non solo nel gradimento del pubblico in televisione, ma anche di quello dei social. Con la crescita nei follower che resta costante, soprattutto negli ultimi mesi. Bellezza e sensualità le armi che la rendono irresistibile, ma anche simpatia e fisico perfetto completano il quadro delle qualità che fanno perdere la testa ai follower. Cosa che ha fatto anche di recente, con il successo per lei che è stato clamoroso.

Claudia Ruggeri ha scatenato i suoi follower con un selfie allo specchio che ha messo in risalto le sue qualità fisiche che hanno fatto il giro del web. La showgirl e bellezza di Avanti un Altro insieme a Sara Croce e Maria Mazza, ha pubblicato delle foto che hanno messo in evidenza un particolare bollente. Fisico perfetto e lato b in evidenza, scatto che ha lasciato senza parole i suoi ammiratori. Immagini che in pochi minuti hanno fatto il giro del web e che hanno scatenato i follower non solo con migliaia di like ma anche con tantissimi commenti che hanno mostrato la sua forte popolarità. Post che abbiamo pubblicato sotto e che lasciamo a voi per i commenti, dopo il forte successo che è riuscito ad ottenere sul web. E voi, cosa ne pensate di questo ennesimo post bollente della showgirl?