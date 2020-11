Wanda Nara è uno schianto a bordo piscina: lady Icardi in quarantena “Come una sirena”

Wanda Nara è un personaggio molto seguito su Instagram: la sua quarantena parigina sta scatenando i follower a suon di post bollenti

Sdraiata a bordo piscina, quella coperta della sua mega villa di Parigi, ha fatto impazzire i suoi follower, che non hanno resistito alla carica sexy dello scatto. Non è la prima volta che accade che la bellezza argentina riesca a far perdere la testa agli ammiratori. Considerando il fisico che si ritrova e la bellezza di lady Icardi, il successo sembra essere abbastanza scontato. Anche perché il suo profilo Instagram conta ben 7,1 milioni di follower, che sta l’altro la seguono con passione ad ogni sua uscita. Che siano foto o video cambia davvero poco per lei, che in questa quarantena per emergenza Coronavirus sembra aver deciso di far perdere la testa a tutti. Infatti i suoi scatti mettono al centro dell’attenzione il suo fisico esplosivo e le sue curve abbondanti. Tra allenamento il palestra e bagni in piscina coperta i like ed i commenti toccano cifre impressionanti.

Wanda Nara è sembrata abbastanza seccata e provata per l’ennesima quarantena decisa dal governo francese per arginare l’ondata di contagi che sta colpendo anche i nostri ‘cugini’. Sta di fatto che è costretta a trascorrere intere giornate in casa, e che casa potremmo dire! Stiamo parlando di una mega villa con palestra piscina coperta e sauna. Insomma, non una quarantena per tutti. Eppure la bellezza argentina ha avuto modo di lamentarsi per la situazione. Per questo motivo è stata ripresa da qualche follower che non ha gradito le sue esternazioni, facendo notare che ci sono persone che soffrono o che sono costrette a stare a casa in ambienti piccoli e meno confortevoli. In ogni caso lady Icardi non si è persa nelle polemiche, ed ha continuato la pubblicazione di scatti davvero bollenti che hanno mostrato le sue curve che non sono passate inosservate. La foto a bordo piscina ha scatenato le fantasie dei follower, con il lato b in evidenza. Migliaia i like ed i commenti in pochi minuti per la moglie ed agente di Mauro Icardi.