Sabrina Salerno ai follower di IG: “Non riesco a farmi scivolare tutto addosso”

Sabrina Salerno ha pubblicato un post su Instagram dove non ha nascosto la sua preoccupazione per il momento difficile che stiamo vivendo

La cantante ha mostrato tutta la sua preoccupazione per il difficile momento che sta vivendo il nostro paese in quest’emergenza Coronavirus con un post su Instagram. Parole di paura e probabilmente anche di sconforto, ma non di rassegnazione quelle della bellezza ligure, che ha deliziato i follower con le sue curve bollenti per tutta l’estate. Adesso che però la situazione nel nostro paese non è delle migliori, arriva il momento della riflessione e del confronto con i suoi fan. Che l’apprezzano non solo per la sua bellezza e sensualità, ma anche per i suoi pensieri su temi di interesse pubblico che ama condividere con i follower. Anche questa volta, si è mostrata sdraiata su un divano ed ha mostrato tutta la sua sensibilità, che ha colpito i follower di Instagram.

Sabrina Salerno ha postato un messaggio ai suoi follower, con chiaro riferimento alla situazione Coronavirus in Italia: “A volte vorrei essere come quelle persone che hanno la capacità di farsi scivolare le cose addosso con evanescente facilità… io non ci sono mai riuscita”.