Che i tempi in cui Miley Cyrus era una ingenua ragazzina in perfetto stile Hannah Montana sono terminati, ce ne eravamo accorti già da parecchi anni ma la giovane cantante non smette mai di stupire per le sue continue stravaganze. E anche stavolta Miley è riuscita a lasciare tutti a bocca aperta offrendo uno show veramente imperdibile. La giovane cantante ha posato completamente nuda, con le parti intime coperte da un bouquet di fiori, all’interno di una bara gialla. Si tratta di uno scatto che uscirà nel libro fotografico dal titolo “High Gloss” del celebre Vijat Mohindra, fotografo famoso nel mondo delle celebrity. Tra i tantissimi Vip fotografati dall’artista ci sono Kim Kardashian, Kylie Jenner, Lady Gaga e Paris Hilton.

Per lo scatto la Cyrus, ha indossato una parrucca bionda e un bouquet di fiori gialli e bianchi. L’espressione è provocatoria e la posa decisamente sexy. La fotografia è stata fatta per una buona causa: i proventi delle vendite del libro fotografico infatti andranno alla fondazione “Happy Hippie” create proprio da Miley Cyrus e che si occupa di aiutare i giovani LGBTQ rimasti senza un posto in cui vivere. Ma non è tutto, l’ex star di “Hannah Montana” compare anche in altre immagini all’interno del libro. Tra le tante, uno scatto usato anche come cover del libro, dove posa vestita da diavolo. Tra i volti famosi che compaiono nel volume ci sono anche Paris Hilton, Nicki Minaj e Gwen Stefani.

Miley Cyrus era già apparsa completamente nuda nel video della cazone Wrecking Ball. Una delle canzoni più note, vendute e sopratutto scandalose nella carriera di Miley. Grazie ad un controverso video nel quale ondeggiava nuda su una palla da demolizione, la cantante era stata in grado di spazzare via, in soli due minuti, l’immagine innocente e angelica di Hannah Montana. La canzone, poi, aveva tutte le caratteristiche per diventare un successo e così è stato. Un mix di ingredienti che ha assicurato il successo del singolo estratto dall’album Bangerz.

Proprio negli ultimi giorni la cantante ha reso pubblica la nuovissima collaborazione con Stevie Nicks dei Fleetwood Mac! I due cantanti hanno presentato una nuova versione della hit mondiale “Midnight Sky”, che anticipa l’attesissimo nuovo album “Plastic Hearts” in uscita il prossimo 27 novembre.

