Michelle Hunziker: il vestito si strappa durante il programma lasciando senza parole

E’ successo un imprevisto davvero particolare, ovvero si è strappato il vestito alla bella padrona di casa.

Michelle, insieme ad Anna Tatangelo e a Rita Pavoni, stavano cantando una canzone, ovvero Rolling on the river della grande Tina Turner.

Probabilmente, nella foga di interpretare il brano, qualcosa è andato storto, e Michelle si accorge che il vestito si rompe nella parte posteriore.

Con il suo solito fare, Michelle comunica quanto accaduto, mentre le due colleghe, cercando di abbracciarla e coprire il più possibile.

Michelle ha dichiarato, sorridendo:

“È stata la foga. Vado a cucirlo”

Una volta mandata la pubblicità si è presentata sul palco con un’altro abito nero, che ovviamente metteva in risalto sempre tutte le sue bellissime forme.

Il precedente vestito, come possiamo vedere era bianco e nero, con vertiginosi spacchi, e forse la foga eccessiva non hanno tenuto bene.

E voi avete visto in diretta quanto accaduto a Michelle mentre si esibiva? Oppure non seguite il programma All Togheter Now?