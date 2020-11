Justine Mattera ha scatenato i follower di Instagram con una foto che ha evidenziato la sua bellezza e sensualità: l’intimo mostra tutto

La showgirl non è nuova a certe performance bollenti su Instagram. La sua bellezza e sensualità sono armi che usa per sedurre non solo nelle sue apparizioni televisive ma anche sul web. Inutile nascondere che l’ex moglie di Paolo Limiti è un personaggio molto amato dal pubblico anche su Instagram, dove spesso mette a nudo il suo fisico perfetto. Che tra l’altro cura con allenamenti intensi e da vera sportiva. Bellezza sensualità ma anche tanta attività fisica: sono questi i segreti della bella showgirl di origini americane, che ormai da anni vive nel nostro paese. A 49 anni resta oggettivamente una donna bellissima, che riesce ancora a far perdere la testa a migliaia di follower che come detto la seguono sulla sua pagina ufficiale con grande passione. I numeri parlano chiaro e certificano la sua popolarità ma anche il forte amore dei fan nei suoi confronti.

Justine Mattera nelle ultime settimane ha pubblicato post a ripetizione, che hanno avuto un successo clamoroso in termini di like e commenti. Infatti sono questi gli strumenti a disposizione dei follower per mostrare il loro gradimento, e nel caso della showgirl i numeri sono alti e si commentano da soli. Basta dare uno sguardo al suo profilo ufficiale per rendersene conto. L’ultimo di questi post che ha pubblicato ha fatto perdere la testa ai suoi ammiratori. Si tratta di uno scatto davvero bollente che abbiamo postato sotto, e che ha fatto il giro del web in pochissimi minuti. In intimo la showgirl ha fatto impazzire i follower anche perché molte parti del corpo sono rimaste quasi scoperte. Il gioco del vedo non vedo ha sortito gli effetti sperati, con i follower che si sono scatenati in commenti di approvazione verso di lei, che come detto rimane un personaggio fortissimo anche sul web. Siete d’accordo?